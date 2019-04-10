"Узбекские авиалинии" получили второй A320neo от Airbus

Ранее пресс-служба UzAirways сообщала, что планирует приобрести у компании Airbus два самолета А320neo, что позволит расширить географию полетов в странах Центральной Азии. Первый лайнер был поставлен 11 марта.

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Авиастроительный концерн Airbus во вторник поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" второй самолет А320neo, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во вторник ​новый самолет А320neo совершил рейс-доставку из аэропорта Гамбурга в Ташкент под управлением узбекского экипажа. Данный борт становится вторым самолетом такого типа в парке национального авиаперевозчика", - говорится в сообщении.

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Новый лайнер рассчитан на перевозку 150 пассажиров: бизнес-класс – 12, экономкласс – 138.

По расчетам авиакомпании, самолеты А320neo будут на 20% экономичнее своих предшественников.

"Узбекские авиалинии" планировали в 2018 году приобрести в лизинг четыре самолета А320 нескольких модификаций. Ранее пресс-служба авиакомпании сообщила, что А320 закупаются взамен Ил-114-100, которые были сняты с эксплуатации с 1 мая 2018 года. Ил-114-100 были собраны на ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение имени Валерия Чкалова" (ТАПОиЧ) в 2006-2013 годах.

Планировалось, что Ил-114 полностью заменят парк самолетов советского производства, предназначенный для региональных перевозок "Узбекских авиалиний".