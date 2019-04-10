Названы самые успешные бренды Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Вчера, 9 апреля, в рамках Недели маркетинга и рекламы ADWEEK состоялась торжественная церемония награждения II Премии "Бренд года", где по версии Национального маркетингового центра и отечественных потребителей были объявлены самые успешные бренды 2018 года, сообщают "Новости Узбекистана".
В голосовании посредством онлайн-анкетирования участвовали все члены, эксперты и партнеры Ассоциации предприятий "Национальный маркетинговый центр", в общей сложности более 100 именитых титулованных маркетологов.
По результатам профессионального голосования были определены 20 победителей - торговых марок, которые посредством маркетинга успешно продвигали свой продукт или услуги.
Список победителей:
Соки и нектары
Сочная долина
Сладкие газированные напитки
RC Cola
Минеральная питьевая вода
Montella
Колбасные изделия
MD (Мастер деликатесов)
Сервис доставки еды и продуктов питания
LeBazar.uz и Express 24
Розничные сети
korzinka.uz
Торгово-развлекательные центры
Compass
Бытовая техника
Artel
Новостные интернет-сайты
Gazeta.uz
Сервис заказа такси
Яндекс такси
Банковские услуги
Orient Finans Bank
Окна и профили
Ekopen
Кофейни
Black Bear Kofi
Кондитерские изделия
Crafers
Операторы мобильной связи
Beeline
Фитнес-клубы
Chekhov sport club
Платежные системы
Payme
Развлекательные парки
Central park
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Рестораны и кафе быстрого обслуживания
KFS
Девелоперы
GOLDEN HOUSE
По специальным номинациям за вклад в развитие рекламной отрасли был награжден начальник Управления контроля за рекламной деятельностью и защиты прав потребителей Госкомконкуренции Дильшод Азимов. "Прорывом года" стала компания Texnomart, а в номинации "Личность года" большинство голосов было отдано директору по маркетингу компании LeBazar Азизбеку Юсупову.