"Прорывом года" стала компания Texnomart, а в номинации "Личность года" большинство голосов было отдано директору по маркетингу компании LeBazar Азизбеку Юсупову.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Вчера, 9 апреля, в рамках Недели маркетинга и рекламы ADWEEK состоялась торжественная церемония награждения II Премии "Бренд года", где по версии Национального маркетингового центра и отечественных потребителей были объявлены самые успешные бренды 2018 года, сообщают "Новости Узбекистана".

В голосовании посредством онлайн-анкетирования участвовали все члены, эксперты и партнеры Ассоциации предприятий "Национальный маркетинговый центр", в общей сложности более 100 именитых титулованных маркетологов.

По результатам профессионального голосования были определены 20 победителей - торговых марок, которые посредством маркетинга успешно продвигали свой продукт или услуги.

Список победителей:

Соки и нектары

Сочная долина

Сладкие газированные напитки

RC Cola

Минеральная питьевая вода

Montella

Колбасные изделия

MD (Мастер деликатесов)

Сервис доставки еды и продуктов питания

LeBazar.uz и Express 24

Розничные сети

korzinka.uz

Торгово-развлекательные центры

Compass

© Facebook/compassmall Названы самые успешные бренды Узбекистана

Бытовая техника

Artel

Новостные интернет-сайты

Gazeta.uz

Сервис заказа такси

Яндекс такси

Банковские услуги

Orient Finans Bank

Окна и профили

Ekopen

Кофейни

Black Bear Kofi

© Facebook/kofiuz Названы самые успешные бренды Узбекистана

Кондитерские изделия

Crafers

Операторы мобильной связи

Beeline

Фитнес-клубы

Chekhov sport club

© Facebook/chekhovfitness Названы самые успешные бренды Узбекистана

Платежные системы

Payme

Развлекательные парки

Central park

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Central Park Tashkent (@centralpark_uz) 20 Фев 2019 в 3:25 PST

Рестораны и кафе быстрого обслуживания

KFS

Девелоперы

GOLDEN HOUSE

По специальным номинациям за вклад в развитие рекламной отрасли был награжден начальник Управления контроля за рекламной деятельностью и защиты прав потребителей Госкомконкуренции Дильшод Азимов. "Прорывом года" стала компания Texnomart, а в номинации "Личность года" большинство голосов было отдано директору по маркетингу компании LeBazar Азизбеку Юсупову.