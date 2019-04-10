16:14 10 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Работа с бумагами

Власти разберутся, почему доступное жилье в Сергели стало недоступным

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
10310

Специальная комиссия детально изучит все обращения граждан, связанные с домами, которые строятся в Сергелийском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Жалобы населения относительно строящихся жилых домов в Сергелийском районе столицы проанализирует специально созданная оперативная рабочая группа.

Снос ветхого жилья в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
Информационная война: хокимият Ташкента отразил нападки застройщика
Основная часть претензий, как сообщили в пресс-службе столичной администрации, связана с подорожанием жилья, которое изначально заявлено как "доступное". Хокимият взял ситуацию под контроль.

В состав рабочей группы вошли представители хокимията Ташкента, уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен), а также представители Министерства строительства республики, банков, инжиниринговой компании "Ўзшахар қурилиш инвест" и других учреждений.

Каждое обращение будет рассмотрено в рамках законодательства с учетом соблюдения всех прав граждан, отмечается в публикации.

Теги:
проверка, цены, Строительство, Хокимият Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Производство Риштанской керамики
Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане
Поймал белочку: забавный пес охотится на телевизор
Поймал белочку: пес охотится на телевизор – забавное видео
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054