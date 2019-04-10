Власти разберутся, почему доступное жилье в Сергели стало недоступным

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Жалобы населения относительно строящихся жилых домов в Сергелийском районе столицы проанализирует специально созданная оперативная рабочая группа.
В состав рабочей группы вошли представители хокимията Ташкента, уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен), а также представители Министерства строительства республики, банков, инжиниринговой компании "Ўзшахар қурилиш инвест" и других учреждений.
Каждое обращение будет рассмотрено в рамках законодательства с учетом соблюдения всех прав граждан, отмечается в публикации.