Власти разберутся, почему доступное жилье в Сергели стало недоступным

Специальная комиссия детально изучит все обращения граждан, связанные с домами, которые строятся в Сергелийском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Жалобы населения относительно строящихся жилых домов в Сергелийском районе столицы проанализирует специально созданная оперативная рабочая группа.

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Основная часть претензий, как сообщили в пресс-службе столичной администрации, связана с подорожанием жилья, которое изначально заявлено как "доступное". Хокимият взял ситуацию под контроль.

В состав рабочей группы вошли представители хокимията Ташкента, уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен), а также представители Министерства строительства республики, банков, инжиниринговой компании "Ўзшахар қурилиш инвест" и других учреждений.

Каждое обращение будет рассмотрено в рамках законодательства с учетом соблюдения всех прав граждан, отмечается в публикации.