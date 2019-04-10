Свети в оба: водителей в Узбекистане обязали включать фары днем

Постановлением правительства внесены еще несколько изменений в правила дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Транспортные средства в Узбекистане обязали передвигаться днем с включенными фарами, следует из постановления правительства "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

В соответствии с изменениями при остановке на запрещающем сигнале светофора или регулировщика передняя часть транспортного средства не должна преступать стоп-линию.

Хокимы Ташкента и Ташкентской области теперь правомочны понижать скоростной режим с установкой соответствующих дорожных знаков на отдельных участках дорог.

В соответствии с документом, остановка разрешается в населенных пунктах на дорогах с двойной полосой движения и на дорогах с односторонним движением без трамвайных путей посередине. Транспортное средство, движущееся по кольцевой, имеет приоритет перед транспортным средством, въезжающим на кольцевую дорогу.

Транспортные средства в дневное время суток обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневным светом.

При перевозке строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, продовольственных, а также иных сыплющихся товаров они в обязательном порядке покрыты брезентом или иным толстым материалом.

Запрещается водить велосипед или мопед, не держа руль или держа его одной рукой.

Документом добавлены 28 новых дорожных знаков, в их числе знаки, разрешающий проезд на красный цвет, радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.