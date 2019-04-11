UzCard обновила логотип

Новый логотип состоит из буквенного элемента и текстового блока.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Единый общереспубликанский процессинговый центр провел редизайн логотипа межбанковской платежной системы UzCard.

"Перед специалистами стояла задача обрести новые значения, качества и добавить креатив в новый логотип, который выступает главным идентификатором межбанковской платежной системы. В процессе разработки было учтено восприятие нового логотипа пользователями", — отметили в компании.

© Uzcard Новый логотип платежной системы Uzcard

Новый логотип состоит из буквенного элемента и текстового блока. Буквенный элемент представляет собой карту, а элемент солнца на уголке знака отражает энергию, силу и возможности, которые предоставляет система UzCard пользователям.

В компании также объяснили выбор цветов: синий — самый популярный в сфере финансов, а оранжевый означает "энергичность и доступность".