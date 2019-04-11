АрМИ-2019: в состязаниях примут участие не менее 30 стран

Ранее сообщалось, что Узбекистан в этом году намерен впервые принять участие в конкурсе "Танковый биатлон" на АрМИ.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В юбилейных Армейских международных играх в 2019 году примут участие представители не менее 30 стран, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В настоящее время уже получено подтверждение об участии от 30 стран, которые готовы выставить 206 команд", — говорится в публикации.

АрМИ пройдут в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих.

© Sputnik / Алексей Филиппов Минобороны Узбекистана объявило набор девушек для службы

Финальные состязания пройдут с 3 по 17 августа.

На территории Узбекистана пройдет "Военно-медицинская эстафета", КНР проведет четыре конкурса — "Суворовский натиск", "Безопасная среда", "Мастер-оружейник", "Чистое небо". В Казахстане пройдут конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Уверенный прием" и "Соколиная охота". Беларусь примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".

Ранее сообщалось, что Минобороны России открыло на своем сайте раздел, посвященный АрМИ-2019, где во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть состязания по танковому биатлону.