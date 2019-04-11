Минтруда проверяет, привлекали ли учителей к принудительным работам

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Государственная инспекция труда проверяет факт привлечения учителей школы номер 7 Избасканского района Андижанской области к принудительным работам по благоустройству территории, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Минтруда Республики Узбекистан Привлечение учителей и учеников школы номер семь Избасканского района Андижанской области к принудительному труду

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал ограничить проверки деятельности учителей различными контролирующими органами, не привлекать сотрудников народного образования к сезонным сельскохозяйственным работам, работам по благоустройству, участию в различных собраниях, подписной кампании и иной работе, не входящей в их компетенцию.

Министерство народного образования призывает учителей сообщать о нарушении их прав в виртуальный инспектор "Устоз овози".