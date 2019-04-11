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Привлечение учителей и учеников школы номер семь Избасканского района Андижанской области к принудительному труду

Минтруда проверяет, привлекали ли учителей к принудительным работам

Минтруда Республики Узбекистан
Общество
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Педагогов могли заставить принудительно убирать и благоустраивать территорию.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Государственная инспекция труда проверяет факт привлечения учителей школы номер 7 Избасканского района Андижанской области к принудительным работам по благоустройству территории, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Привлечение учителей и учеников школы номер семь Избасканского района Андижанской области к принудительному труду
Минтруда Республики Узбекистан
Привлечение учителей и учеников школы номер семь Избасканского района Андижанской области к принудительному труду

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал ограничить проверки деятельности учителей различными контролирующими органами, не привлекать сотрудников народного образования к сезонным сельскохозяйственным работам, работам по благоустройству, участию в различных собраниях, подписной кампании и иной работе, не входящей в их компетенцию. 

Министерство народного образования призывает учителей сообщать о нарушении их прав в виртуальный инспектор "Устоз овози".




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