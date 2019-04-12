Тюрденев: настанет день, и на космическом корабле РФ полетит узбекистанец

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев возложил цветы к памятнику первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане.

Посольство РФ в Узбекистане В Ташкенте отметили День космонавтики

Мероприятие приурочили к 58-й годовщине первого полета человека в космос. Также в торжественной церемонии поучаствовали руководитель Российского центра науки и культуры Виктор Шулика и представители хокимията Чиланзарского района.

Тюрденев поздравил узбекистанцев с Международным днем космонавтики и отметил, что узбекская земля также славится своими покорителями космоса.

Посольство РФ в Узбекистане В Ташкенте отметили День космонавтики

"В космическом пространстве между Россией и Узбекистаном развернуто тесное и плодотворное сотрудничество. И я совершенно солидарен с Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, что не за горами тот день, когда на российском космическом корабле полетит гражданин Узбекистана", - подчеркнул посол.

Посольство РФ в Узбекистане В Ташкенте отметили День космонавтики

Он напомнил собравшимся о подвигах Салижана Шарипова, прожившего вне земного притяжения 203 дня и первым доставившего в космос флаг Узбекистана, Владимира Джанибекова, который считается самым опытным советским космонавтом за совершенные пять космических полетов в качестве командира корабля.

Посольство РФ в Узбекистане В Ташкенте отметили День космонавтики

Кроме того, посол напомнил о завершении строительства в республике международной радиоастрономической обсерватории "Суффа", которая будет оснащена крупнейшим радиотелескопом.