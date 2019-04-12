В Узбекистане теперь можно следить за очередью в детсад онлайн

Данная услуга позволяет получить информацию об очереди в государственное ДОУ, для этого необходимо указать регистрационный номер ранее поданной заявки.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Единый портал государственных услуг предлагает возможность следить за очередью в детские сады Узбекистана в режиме онлайн, сообщает "Норма.уз".

Новая услуга позволяет получить информацию об очереди в государственное ДОУ, для этого необходимо указать регистрационный номер ранее поданной через Единый портал или центры государственных услуг заявки. Сведения предоставляются всем лицам и бесплатно.

Напомним, в июле прошлого года на сайте была введена услуга "Подача электронного заявления на прием детей в государственное дошкольное образовательное учреждение".

К ней, по данным статистики ЕПИГУ, на сегодня обратилось более 1,2 млн человек.