Почему взлетели цены на доступное жилье в Ташкенте – ответ властей

"Узшахар курилиш инвест" разъяснил причины повышения цен на "доступное" жилье в Сергелийском районе столицы. По данным компании, резкое удорожание стройматериалов в 2018 году по сравнению с 2017 годом привело к повышению стоимости квартир в доступных домах.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан связался с компанией "Узшахар курилиш инвест" и попросил пояснить причины, по которым стоимость жилья, изначально заявленного как доступное, взлетела в разы.

"Мы определяем цены после проведения экспертизы. Мы не работаем с населением, это задача хокимията. В документах мы указывали, что цены могут повыситься. Возможно, хокимият и банк не уведомили жителей, либо жители не прочитали этот пункт в договоре. В этом основная проблема", — сказали представители компании.

Как утверждает компания, в 2017-2018 годах дома строились на основе одинаковых типовых проектов, машин и механизмов, а также строительных материалов подрядными организациями, которые приступили к работам в 2017 году.

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Исходя из постановления главы государства от 23 октября 2017 года и расчетной стоимости проектов цена квадратного метра была определена на уровне 2,8 миллиона сумов. Соответствующее письмо в октябре 2017 года компания разослала хокимиятам и банкам.

Согласно пункту 12 постановления, компании "Узшахар курилиш инвест" в порядке исключения для строительства доступных многоквартирных домов разрешено осуществление до 1 апреля 2018 года строительно-монтажных работ с одновременной разработкой проектно-сметной документации. После получения положительного заключения государственной экспертизы 29 марта прошлого года цены за один квадратный метр жилья были пересмотрены. Об этом хокимияты и банки также получили письменные уведомления, отметили в компании.

Шахар Курилиш инвест Доступное жилье в в Сергелийском районе Ташкента

Среди причин, повлиявших на увеличение стоимости недвижимости, компания указала следующие:

- Второго сентября 2017 года в Узбекистане был либерализован валютный рынок, что привело к удорожанию импортных строительных материалов, в том числе пиломатериалов, металлических листов для крыш домов и других. Если в 2017 году стоимость 1 тонны профнастила (профилированный лист) составляла чуть больше 3 миллиона сумов, то в 2018 году — 9,6 миллиона сумов. Существенно выросли цены на 1 кубометр пиломатериалов — с 878 тысяч до 1,8 миллиона сумов.

- Согласно постановлению президента от 14 ноября 2017 года, с 1 января 2018 года продажа цемента, прокат черных металлов и других материалов и сырья на внутреннем рынке осуществляется предприятиями-монополистами только через биржу на основе рыночных принципов. Это также повлияло на цены. В частности, 1 тонна цемента подорожала с 135,1 тысячи до 305,8 тысячи сумов (+226,3%), 1 тонна металла — с 1,9 млн до 4,6 млн сумов (+241,7%). Кроме того, выросли цены на горюче-смазочные материалы — на 202%.

- С 1 декабря 2017 года средняя зарплата в стране выросла на 15%, рост цен на газ и электроэнергию сказался на стоимости строительных материалов. Например, 1 штука кирпича в 2017 году стоила 430 сумов, а в 2018 году — 880 сумов, 1 кубометр щебня и песка подорожал с 31,4 тысячи до 55 тысяч сумов.

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В результате стоимость стройматериалов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла в среднем на 185,5%, что повлияло на стоимость квартир в доступных домах.

Из-за предоставленных компании налоговых льгот цена 1 квадратный метр жилья в 2018 году выросла в среднем на 139−141%. Для облегчения выплаты первоначальных взносов гражданами процент взносов был снижен с 25% до 15%. Разница была выплачена обратно по заявлениям жителей.

В 2018 году ответственные организации и ведомства пересмотрели проект строительства доступного жилья. В него внесли изменения, оптимизировав его на основе полученных заключений. В результате удалось снизить себестоимость домов в Сергелийском районе и объем выделенных средств до 47,3 млрд сумов. Это позволило уменьшить стоимость 1 кв. м на 150-300 тысяч сумов.