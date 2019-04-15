Исповедь нукусского диктатора: живой интерес, "мертвые души" и хитрый знак

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik, Дмитрий Ключевский. В 2019 году в 16-й раз состоялась акция "Тотальный диктант", зародившаяся в Новосибирске и давно распространившаяся на десятки государств. Каракалпакия в этом году дебютировала в международном мероприятии, да так, что сами организаторы не ожидали такой явки и интереса к русскому языку.

Агентство Sputnik Узбекистан выступило информационным партнером акции в этом регионе страны, а ваш покорный слуга попробовал себя в роли диктатора.

Тотальное желание

© Sputnik / Виталий Аньков Sputnik Узбекистан стал инфопартнером "Тотального диктанта" в Нукусе

Узбекистан не первый год участвует в "Тотальном диктанте" – в Ташкенте и Намангане несколько десятков человек собираются в назначенный день и час, чтобы проверить свои знания "великого и могучего". Неравнодушные уроженцы Каракалпакии решили проявить инициативу и провести акцию в самом большом регионе республики. Это желание поддержали и сами жители – сарафанное радио быстрее интернет-сетей разнесло весть о том, что в Каракалпакстане состоится культовая международная грамматическая акция. Люди обрывали телефоны, расспрашивая обо всех нюансах и требованиях к участникам.

Разумеется, проведение такого масштабного диктанта, схожего по организационной части с небольшим референдумом или локальной переписью населения, невозможно без поддержки государственных органов. Главными помощниками в этом благом деле выступили Министерство народного образования Республики Каракалпакстан, местный Русский культурный центр, а также администрация филиала ТУИТ, предоставившая свою площадку для проведения диктанта, и другие учебные заведения, радушно принявшие в этот субботний день всех желающих.

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане Тотальный диктант в Нукусе

"Зарегистрировавшихся через интернет не так много, но это совсем не показатель. Не все могут правильно заполнить форму, людям проще приехать с паспортом на конкретное место и записаться по старинке. Предварительно мы ожидаем порядка 500 участников в Нукусе", — поделился накануне диктанта координатор проекта в регионе Мухаммед Каипбергенов.

Студент последнего курса медколледжа Мухаммед, несмотря на медицинское образование и желание продолжить обучение по этой специальности в России, всегда любил и русский язык, и литературу, и журналистику. Идеей организовать диктант на своей малой родине он загорелся давно, и был очень рад, что она воплотилась в жизнь.

Konstantin Kmit Координатор "Тотального диктанта" в Каракалпакстане Мухаммед Гаипбергенов

Мой перелет в Нукус оказался непростым – ночная пересадка в Ташкенте и почти 10 часов в пути. Но когда я узнал, что Мухаммед примчался в то же утро в Нукус из столицы на авто, преодолев более тысячи километров за 16 часов, мои логистические перипетии показались просто легкой прогулкой.

"Мы ожидаем очень много желающих, поэтому волнуемся, чтобы всем хватило места, чтобы все были обеспечены бланками, ручками. У нас такое впервые, для нас это большая честь и ответственность. К нам из регионов целыми классами и группами хотят приехать", — не без гордости заметил координатор. Забегая вперед, скажу, что прогноз по участникам "Тотального диктанта" был превзойден ровно вдвое, а количество площадок и вовсе выросло в три с лишним раза.

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане Тотальный диктант в Нукусе

Сложный текст о простом сердце

После предварительных подсчетов выяснилось, что всего в Республике Каракалпакстан участие в акции приняли 1035 человек в 14 населенных пунктах на 18 площадках. С таким дебютом и до столицы "Тотального диктанта" недалеко.

В день "Тотального диктанта", 13 апреля, я пораньше приехал в здание филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезмий, где мне предстояло диктовать текст, написанный специально для акции российским писателем и литературным критиком Павлом Басинским.

© Фото с официальной страницы филиала ТУИТ в Каракалпакстане на Facebook Нукусский филиал ТУИТ

По регламенту диктаторы – именно так называют чтецов на акции — получают для ознакомления вариант текста не раньше чем за час до начала мероприятия. На первый взгляд, фрагмент, посвященный творчеству Николая Васильевича Гоголя, выглядит простым. Но если его перечитать несколько раз, то начинаешь улавливать то тут, то там определенные нюансы, необычные грамматические конструкции и сложные формы. Так что текст под названием "Простое сердце" оказался отнюдь не простым.

Всего в филиале ТУИТ организовали четыре площадки, чтобы разместить всех желающих. Самая большая группа расселась в актовом зале вместимостью около ста человек. Еще в трех аудиториях поменьше диктант писали остальные участники. Из-за такого наплыва желающих внезапно возникла проблема с диктаторами. Некоторых филологов или просто преподавателей, пришедших писать текст, попросили выступить в роли чтецов.

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане Тотальный диктант в Нукусе

Sputnik / Рамиз Бахтияров Белые рубашки и улыбки на лице: тотальный диктант в Ташкенте - видео

Состав участников акции как всегда был довольно разнообразным — от пятиклашек из окрестных и даже районных школ до педагогов, чиновников и военных пенсионеров. К примеру, дистанционно "Тотальный диктант" писали заместитель министра народного образования Каракалпакстана Азат Худайбергенов, директор Республиканского учебно-методического центра Кууаныш Жубанов и замдиректора Республиканского учебно-методического центра Айбек Даулетбаев. В зале вмести с другими участниками, как прилежная ученица, склонилась над бланком и руководитель Русского культурного центра Каракалпакстана Галина Александровна Зоркина.

© Sputnik / Глава РКЦ Каракалпакстана Галина Зоркина, координатор проекта Мухаммед Каипбергенов и шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский

Когда все административные и организационные вопросы были улажены, собравшиеся услышали запись текста в исполнении самого автора. Аудитория затихла в ожидании нового для себя испытания.

— В поэме Гоголя "Мертвые души", — начал я диктовку…

— А разве это не роман? — тут же переспросили с первых рядов, в основном представители старшего поколения.

— Думаю, насчет терминологии лучше обратиться к автору, — с улыбкой заметил я, тактично уклонившись от филологической дискуссии.

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане Тотальный диктант в Нукусе

Единый с аудиторией темп мне удалось нащупать довольно быстро, отстающие появлялись лишь тогда, когда приходилось разом читать длинный фрагмент предложения, где необходимо было выделить интонацией знаки препинания. Я очень старался читать с выражением, выделяя нужные фрагменты, и даже однажды попытался подсказать слушателям, но, как позже выяснилось, не слишком-то этим помог.

Сама диктовка заняла не более часа, а затем, как после любой контрольной или теста, все "экзаменуемые" загудели, засуетились, бросившись обсуждать те или иные сомнительные места в тексте, чтобы узнать, допустили они ошибку или написали все верно.

Многие, судя по разговорам в аудитории, прокололись на "новых чичиковых", написав в этом контексте героя с большой буквы. Кто-то не закавычил "мертвые душили" или напротив — заключил в кавычки "ловца душ". Но самым коварным оказалось сложное предложение во второй половине диктанта, где на три строки пришлось сразу два двоеточия. Большинство писавших смогли уловить в этом предложении только одно, а вместо второго хитрого знака поставили запятую, смутившись деепричастным оборотом.

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане Тотальный диктант в Нукусе

"А почему диктант назван "Простое сердце"? Так и не объяснили, а ведь это было бы всем интересно", — заметила председатель Русского культурного центра Каракалпакстана Галина Зоркина, робко сдавая свою работу на проверку.

Однако было немало участников, которые, несмотря на сложную пунктуацию, были уверены в своем результате. Что ж, оценки станут известны совсем скоро – уже к концу апреля каждый участник сможет найти свою работу на сайте, указав личные данные или кодовое слово, узнать итоговый балл и заодно уточнить, в чем конкретно он ошибся.

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане Тотальный диктант в Нукусе

Каракалпакия с русской душой

Когда все работы были собраны, фотосессия у баннера Sputnik с участниками, организаторами и руководством вуза закончена, тоном, не терпящим возражений, Галина Александровна пригласила меня посетить Русский культурный центр. Отказать себе в этом удовольствии я не мог, тем более 17 апреля центру исполняется четверть века.

© Sputnik / Здание Русского культурного центра Республики Каракалпакстан

© Flickr / David Stanley Центр русского языка открылся в Ургенче

Небольшой двухэтажный дом, разменявший уже шестой десяток, с первого взгляда погружал в атмосферу той не такой уж далекой эпохи, когда Каракалпакия и Узбекистан в целом были частью одной большой многонациональной страны – СССР. Оформленные самими сотрудниками и воспитанниками классы подкупали своей естественной, вполне домашней обстановкой. Вот музыкальный зал с сохранившимся еще от праздника 8 Марта оформлением. Поднимаемся по крутой скрипучей лестнице на второй этаж: тут и своя библиотека, и зал "Русского мира", где регулярно проходят литературные вечера, и даже небольшой русский музей – с матрешками, гармошками, самоваром, платками и кокошниками. Не забыли и о местных традициях – отдельный стенд посвящен культуре и традициям Каракалпакстана.

"У нас тут все основные русские праздники проходят, и, конечно, про каракалпакские мы не забываем", — с гордостью рассказывает Галина Зоркина, демонстрируя видео, где хор центра в традиционных русских нарядах поет каракалпакские народные песни.

© Sputnik / Председатель Русского культурного центра в Каракалпакстане Галина Зоркина

По словам Галины Александровны, "Тотальный диктант" в Каракалпакстане стал настоящим праздником, возвращением к былым традициям, успевшим немного ослабеть за последние десятилетия. А люди истосковались по русскому языку и культуре, все охотнее отдавая детей в русскоязычные группы в саду и школьные классы.

"Сейчас новый президент Узбекистана многое делает для поддержки русского языка в стране: и русские классы открываются, и множество культурных мероприятий. Это радует и обнадеживает, значит, есть понимание, что язык – это дорога в жизнь", — признается глава центра.

По ее мнению, после такого впечатляющего дебюта "Тотальный диктант" будет и дальше набирать обороты в Каракалпакии и других регионах Узбекистана. Увидев, с какой любовью и преданностью своему делу Галина Александровна и ее коллеги служат языку Пушкина, Лермонтова и Толстого, я практически убежден, что так оно и будет.