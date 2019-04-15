В Ташкенте в честь 9 Мая пройдет выставка детских рисунков о войне

Гостями выставки станут ветераны войны и трудового фронта, а также блокадники.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Посольство России в Узбекистане в преддверии 9 Мая проведет выставку "Рисунки Победы", об этом передает пресс-служба диппредставительства.

В экспозиции будут представлены художественные работы детей, посвященные Великой Отечественной войне и вкладу узбекистанцев в общую победу над фашизмом.

В выставке примут участие воспитанники детских садов и ученики школ, учащиеся изостудий со всех регионов республики.

Экспозиция будет работать с 26 по 27 апреля в арт-галерее "Автограф". В течение двух дней ее может посетить любой желающий.