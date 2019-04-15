Певица Азиза в 55 лет впервые выйдет замуж

Свадьба состоится в ближайшее время, невеста выбирает себе платье.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Эстрадная певица Азиза выходит замуж в 55 лет, сообщают российские СМИ.

Исполнительница получила предложение от своего давнего друга, композитора Олега Бескровного.

Азиза призналась, что знакома со своим избранником уже 30 лет. Она подчеркнула, что несколько лет назад уже получала от Бескровного предложение руки и сердца, но отказалась связать себя с ним узами брака.

СМИ пишут, что влюбленные намерены сыграть свадьбу в ближайшее время. На торжество обещают пригласить звезд эстрады.