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В Ташкенте учительница уволилась после избиения ученика

© Sputnik / Антон Уницын
Общество
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Спустя пару дней после инцидента учительница уволилась из школы по собственному желанию.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Ташкенте учительница избила ученика, сообщает Upl.uz.

Как сообщает издание, инцидент произошел в школе №141 в Шайхантахурском районе: учительница по имени Бибидона Мирзаева избила ученика 9-го класса за то, что он оскорбил ее.

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Директор школы Анвар Акмалов заявил, что попытался урегулировать ситуацию и помирить учителя с учеником.

Спустя пару дней после инцидента Мирзаева уволилась из школы по собственному желанию.

Теги:
учительница, учитель, школьники, Школа, школа, избиение, Насилие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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