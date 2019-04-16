В Ташкенте учительница уволилась после избиения ученика

Спустя пару дней после инцидента учительница уволилась из школы по собственному желанию.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Ташкенте учительница избила ученика, сообщает Upl.uz.

Как сообщает издание, инцидент произошел в школе №141 в Шайхантахурском районе: учительница по имени Бибидона Мирзаева избила ученика 9-го класса за то, что он оскорбил ее.

Воспитание с кулаками: в Самаркандской области учитель ударил ученика >>

Директор школы Анвар Акмалов заявил, что попытался урегулировать ситуацию и помирить учителя с учеником.

Спустя пару дней после инцидента Мирзаева уволилась из школы по собственному желанию.