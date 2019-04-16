Генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов наградил участников детской биеннале

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов вручил награды и сертификаты маленьким жителям села Тюбук Челябинской области, которые приняли участие в VII Международной биеннале детских рисунков "Радости Ташкента".
Директор школы Лилия Уельданова и классный руководитель Наталья Тихонь поблагодарили власти Узбекистана за внимание к ребятам, проживающим в одном из уральских сел, а также отметили, что поощрение творчества мотивирует их принять участие в аналогичной выставке, которая состоится в этом году.
В финале встречи дети подарили Генконсульству натюрморт, нарисованный одним из лучших воспитанников школы.
VII Международная биеннале детских рисунков "Радости Ташкента" прошла в столице Узбекистана 24-28 декабря прошлого года.