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Генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов наградил участников детской биеннале

Генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов наградил участников детской биеннале

© Пресс-служба МИД Узбекистана
Общество
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Абдусалом Хатамов приехал в село Тюбук Челябинской области, чтобы вручить награды и сертификаты детям, принявшим участие в биеннале "Радости Ташкента".

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов вручил награды и сертификаты маленьким жителям села Тюбук Челябинской области, которые приняли участие в VII Международной биеннале детских рисунков "Радости Ташкента".

Дети
© Sputnik / Сергей Аверин
В Ташкенте в честь 9 Мая пройдет выставка детских рисунков о войне
Как отметили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики, ребята с огромным интересом слушали рассказ об Узбекистане и его столице, других городах и исторических центрах. Школьники также узнали, что в годы Великой Отечественной войны в республику были эвакуированы тысячи детей. Там им дали кров и защиту.

Директор школы Лилия Уельданова и классный руководитель Наталья Тихонь поблагодарили власти Узбекистана за внимание к ребятам, проживающим в одном из уральских сел, а также отметили, что поощрение творчества мотивирует их принять участие в аналогичной выставке, которая состоится в этом году.

В финале встречи дети подарили Генконсульству натюрморт, нарисованный одним из лучших воспитанников школы.

Дети подарили Генконсульству картину, нарисованную одним из лучших воспитанников школы
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Дети подарили Генконсульству картину, нарисованную одним из лучших воспитанников школы

VII Международная биеннале детских рисунков "Радости Ташкента" прошла в столице Узбекистана 24-28 декабря прошлого года.

Теги:
творчество, Челябинская область, Россия, Екатеринбург, Посол, рисунки, детский конкурс, Конкурс, дети



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