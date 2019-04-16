В Узбекистане создадут народную карту парковок

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В рамках Недели парковок с 18 по 25 апреля узбекистанцы смогут составить народную карту парковок.
Все желающие смогут добавить в сервисе "Яндекс.Карты" парковки в разных городах республики, которые пока не были отмечены. Это облегчит автовладельцам поиск мест для стоянки.
Кроме того, узбекистанцам запретили заезжать за стоп-линию при остановке на запрещающем сигнале светофора или регулировщика, а также водить велосипед или мопед, не держа руль или держа его одной рукой.