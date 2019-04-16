В Узбекистане создадут народную карту парковок

Добавить еще не отмеченные парковки в одном из онлайн-сервисов смогут все желающие.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В рамках Недели парковок с 18 по 25 апреля узбекистанцы смогут составить народную карту парковок.

Все желающие смогут добавить в сервисе "Яндекс.Карты" парковки в разных городах республики, которые пока не были отмечены. Это облегчит автовладельцам поиск мест для стоянки.

Sputnik В Узбекистане ввели новые правила парковки на проезжей части

Как сообщалось ранее, в Узбекистане с 10 апреля действуют новые обязательные правила парковки автомобилей на проезжей части. Теперь водители обязаны ставить транспортные средства на проезжей части в один ряд параллельно к краю проезжей части, а двухколесные транспортные средства без бокового прицепа — в два ряда.

Кроме того, узбекистанцам запретили заезжать за стоп-линию при остановке на запрещающем сигнале светофора или регулировщика, а также водить велосипед или мопед, не держа руль или держа его одной рукой.