Госдеп США научил узбекских милиционеров выявлять потенциальных террористов

Участниками двухнедельного тренинга по борьбе с терроризмом стали 13 сотрудников Министерства внутренних дел Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Сотрудники МВД Узбекистана прошли учебный тренинг по борьбе с терроризмом по программе Госдепа США, сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

На двухнедельном учебном тренинге присутствовали 13 сотрудников министерства.

Тренинг рассказывает, как усовершенствовать методики опроса подозреваемых и свидетелей терактов, а также разработать систему отслеживания и анализа информации в преследовании террористов и преступников. Участники программы получили новые знания в области выявления потенциальных источников информации, использования слежки, понимания методов финансирования террористических групп и групп организованной преступности.

"Соединенные Штаты высоко ценят все более важную роль Узбекистана в поддержании региональной стабильности, безопасности и охраны", - заявил временный поверенный в делах США в республике Алан Мельцер по итогам тренинга.

Дипломат добавил, что Вашингтон стремится расширять сотрудничество с Ташкентом по противодействию транснациональным угрозам безопасности, в том числе терроризму.