В Подмосковье мигранты из ЦА организовали пошивочный цех

Нелегалы изготавливали спортивные костюмы, брюки и футболки для взрослых и детей под известными торговыми марками.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Нелегальный пошивочный цех, нанесший правообладателям ущерб в три миллиона рублей, работал в Подмосковье, его деятельность остановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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"Нелегальный пошивочный цех располагался в одном из арендованных домов в селе Никитское городского округа Домодедово. Пошивом спортивных костюмов, брюк, маек и футболок для взрослых и детей под известными торговыми марками занимались 14 человек из стран Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья", - сказала Волк.

По ее словам, мигранты проживали в этих же помещениях в антисанитарных условиях.

"Кроме того, рабочие не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и нелегально находились на территории Российской Федерации. В целях конспирации им запрещалось выходить на улицу", - сообщила Волк.

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"Ущерб компании-правообладателю составил порядка 3 миллионов рублей", - сказала она.

Полицейские изъяли 550 единиц одежды, 14 оверлоков, 15 швейных машин, станки для резки ткани, трафареты товарных знаков, а также клише, эскизы, различные ярлыки и бирки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение правил въезда на территорию России.