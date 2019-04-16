Преподаватели из Узбекистана пройдут обучение на курсах "Росатома"

Стороны договорились, что профильные образовательные организации Узбекистана получат из России необходимую учебную литературу по атомной энергетике.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Преподаватели из Узбекистана пройдут подготовку на курсах технической академии "Росатома".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики, речь, в частности, идет о преподавателях филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (МИФИ) в Ташкенте.

"В 2019 году преподаватели Узбекистана получат возможность обучения на курсах, которые проводит техническая академия "Росатома" совместно с университетами России", - говорится в сообщении.

Представители Узбекистана также примут участие в международных конференциях и юбилейных мероприятиях, посвящённых 65-летию пуска первой в мире АЭС в Обнинске, проводимых на базе академии "Росатома".

"В рамках достигнутых договоренностей сторонами будет проработан вопрос предоставления профильным образовательным организациям Узбекистана необходимой учебной литературы по атомной энергетике", - добавили в министерстве.

Техническая академия госкорпорации "Росатом" и агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана ("Узатом") в ходе международного форума "Атомэкспо-2019" в Сочи во вторник подписали соглашение о намерениях в сфере ядерного образования.

По данным Минэнерго, в настоящее время 30 студентов из Узбекистана обучаются МИФИ, в следующем учебном году первых студентов примет филиал вуза в Ташкенте.