13:40 17 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Сотрудники Росгвардии во время учений

Узбекские военные смогут обучаться в ведомственных вузах Росгвардии

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
Получить короткую ссылку
7110

В Росгвардии заявили, что начинают тесно работать с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Росгвардия планирует развивать сотрудничество с Узбекистаном, речь идет о подписании договора о подготовке специалистов из Узбекистана в ведомственных высших военных учебных заведениях, заявил журналистам первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Делегация Нацгвардии Узбекистана с коллегами из Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии
Российские гвардейцы показали узбекским коллегам экипировку и оружие

"У нас четыре высших военных учебных заведения, в которых проходят обучение наши партнеры из стран СНГ, с которыми у нас есть договоры. Это представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и в ближайшее время, я надеюсь, что мы заключим подобное соглашение с Узбекистаном. Договор такой был, но в свое время по ряду причин он не был пролонгирован", - рассказал он.

Как рассказал Меликов, Росгвардия сегодня "ищет серьезные контакты" с силовыми структурами, которые выполняют задачи и функции, похожие и приближенные к задачам и функциям Росгвардии.

Он подчеркнул, что Росгвардия укрепляет сотрудничество с близкими партнерами, прежде всего с Беларусью и Казахстаном, и начинает тесно работать с Узбекистаном.

По теме

Росгвардейцы поделятся опытом с коллегами из Узбекистана
Теги:
Высшее образование, СНГ, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тейлор Хилл
Свежие "ангелы": самые горячие модели Victoria's Secret
Робособаки, похожие на дроидов, буксируют грузовик - видео
Робособаки, похожие на дроидов, буксируют грузовик - видео
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054