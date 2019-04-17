Узбекские военные смогут обучаться в ведомственных вузах Росгвардии

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Росгвардия планирует развивать сотрудничество с Узбекистаном, речь идет о подписании договора о подготовке специалистов из Узбекистана в ведомственных высших военных учебных заведениях, заявил журналистам первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"У нас четыре высших военных учебных заведения, в которых проходят обучение наши партнеры из стран СНГ, с которыми у нас есть договоры. Это представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и в ближайшее время, я надеюсь, что мы заключим подобное соглашение с Узбекистаном. Договор такой был, но в свое время по ряду причин он не был пролонгирован", - рассказал он.

Как рассказал Меликов, Росгвардия сегодня "ищет серьезные контакты" с силовыми структурами, которые выполняют задачи и функции, похожие и приближенные к задачам и функциям Росгвардии.

Он подчеркнул, что Росгвардия укрепляет сотрудничество с близкими партнерами, прежде всего с Беларусью и Казахстаном, и начинает тесно работать с Узбекистаном.