UzAirways представила график рейсов из Ташкента в Тбилиси и обратно

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон xаво йуллари" с 16 июля введет новые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент – Тбилиси – Ташкент. Самолеты будут курсировать между столицами дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

График движения (по местному времени):

Вторник: HY-745 Ташкент 15:50 – Тбилиси 18:30

Вторник: HY-746 Тбилиси 19:30 – Ташкент 23:50

Пятница: HY-745 Ташкент 08:00 – Тбилиси 10:40

Пятница: HY-746 Тбилиси 11:40 – Ташкент 16:00

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Airbus-320.

© Sputnik / ALEXANDER IMEDASHVILI Вид на Тбилиси с высоты птичьего полета

Прямое авиасообщение между Узбекистаном и Грузией отсутствует после распада СССР.

В начале февраля в Ташкенте состоялся 11-й раунд политконсультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Узбекская сторона поставила перед грузинской делегацией вопрос о возможном предоставлении узбекской авиакомпании "пятой степени свободы воздуха". Она дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.