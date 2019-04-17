16:48 17 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Самолет Airbus 320 Узбекских авиалиний

UzAirways представила график рейсов из Ташкента в Тбилиси и обратно

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0

Рейсы планируется выполнять на современных самолетах Airbus-320.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон xаво йуллари" с 16 июля введет новые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент – Тбилиси – Ташкент. Самолеты будут курсировать между столицами дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

График движения (по местному времени):

Вторник: HY-745 Ташкент 15:50 – Тбилиси 18:30

Вторник: HY-746 Тбилиси 19:30 – Ташкент 23:50

Пятница: HY-745 Ташкент 08:00 – Тбилиси 10:40

Пятница: HY-746 Тбилиси 11:40 – Ташкент 16:00

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Airbus-320.

Вид на Тбилиси с высоты птичьего полета
© Sputnik / ALEXANDER IMEDASHVILI
Вид на Тбилиси с высоты птичьего полета

Прямое авиасообщение между Узбекистаном и Грузией отсутствует после распада СССР. 

В начале февраля в Ташкенте состоялся 11-й раунд политконсультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Узбекская сторона поставила перед грузинской делегацией вопрос о возможном предоставлении узбекской авиакомпании "пятой степени свободы воздуха". Она дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, рейс, Узбекистон хаво йуллари, Грузия, Тбилиси



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тейлор Хилл
Свежие "ангелы": самые горячие модели Victoria's Secret
Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео
Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054