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Преподаватель университета читает лекцию

В Ташкенте откроется Вестминстерская международная школа

© Sputnik / Олег Ласточкин
Общество
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Выпускники школы получат не только документ об образовании государственного образца, но и диплом соответствующей программы международного уровня, с которым они смогут поступить в зарубежные вузы.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Со следующего учебного года в Ташкенте начнет работу Вестминстерская международная школа, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Школа создается в форме общества с ограниченной ответственностью и является негосударственной средней образовательной организацией.

Работу школы будет координировать Международный Вестминстерский университет Ташкента.

Обучение будет вестись на платно-контрактной основе на английском языке. Учебные планы и программы будут разработаны в сотрудничестве с зарубежными образовательными организациями.

Выпускники школы получат не только документ об образовании государственного образца, но и диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), с которым они смогут поступить в зарубежные вузы.

К преподаванию и административной работе в школе привлекут иностранных специалистов.

Школе будет отдано здание, находящееся в Мирзо-Улугбекском районе столицы по адресу ул. Бойкент, 32. Ремонт и оснащение классов всем необходимым школа проведет за свой счет, а благоустройством прилегающей территории займется хокимият.

Теги:
диплом, Среднее образование, Школа, школа, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Высшее образование, Образование, Образование



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