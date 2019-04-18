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Сообщество мотоциклистов из Кыргызстана

Мотоциклисты со всей Центральной Азии соберутся в Узбекистане

© Sputnik / Дилшода Рахматова
Общество
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Всего в Ташкент приедут более 300 любителей высокой скорости.

ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. В Узбекистане 4 мая состоится Центральноазиатское открытие мотосезона.

Впервые мотоциклисты из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России откроют сезон в новом формате. 

Крутое железо и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет
© Афиша.уз
Крутое "железо" и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

В организации мероприятия примут участие Управление внутренних дел Ташкента, Госкомитет по развитию туризма Узбекистана, администрация города.

Организаторы хотят показать Узбекистан не только с гастрономической стороны, но и представить республику как современное и динамично развивающееся государство с богатым историческим прошлым и большим туристическим потенциалом, интересным для всех категорий туристов, в том числе и для мотопутешественников.

Мотофестиваль стартует возле стадиона "Миллий" в 8:30, затем состоится грандиозное шоу на стоянке торгово-развлекательного комплекса NEXT в 11:30, которое завершится марш-броском в Чарвакскую зону отдыха "Пирамиды".

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, Центральная Азия



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