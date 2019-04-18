Фриланс и гендерное равенство: каким может стать новый Трудовой кодекс

В Узбекистане вынесена на обсуждение концепция нового Трудового кодекса, принятие которой повлечет за собой важные изменения в жизни миллионов граждан республики, а также сотен тысяч организаций.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik, Алексей Долгин. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана представило концепцию новой редакции Трудового кодекса. Документ сосредоточен на малом бизнесе – самом крупном сегменте экономики страны. О том, какие изменения ждут рядовых граждан и предпринимателей, читайте в обзоре Sputnik.

Зачем? Говорят цифры

Долгое время в республике остается нерешенным вопрос безработицы и трудовой миграции. По официальным данным, 9,3% экономически активного населения нуждается в трудоустройстве. Более 15% молодых людей не могут получить работу, а около 2,6 миллиона граждан находятся за пределами страны на заработках.

Действующее с 1995 года трудовое законодательство тормозит экономическое развитие и не отвечает современным реалиям. Чтобы решить эти проблемы, в Узбекистане намерены пересмотреть весь Трудовой кодекс.

Малый не значит маленький

На сегодняшний день труд отдельных категорий работников никак не регулируется на законодательном уровне, что способствует процветанию теневого сектора экономики и нелегальному оформлению. Если трудовые отношения на крупных предприятиях еще хоть как-то обозначены, то на малых предприятиях и у ИП практически не берутся законом в расчет, хотя большая часть узбекистанцев занята именно в сегменте малого бизнеса.

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Концепция нового кодекса предлагает регламентировать труд сезонных и временных работников, занятых в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях. Также отдельное внимание будет уделено наемным категориям – няням, воспитателям, уборщицам, садовникам, сторожам. Принят во внимание и тот факт, что их труд используется для удовлетворения личных нужд работодателя и не подразумевает извлечения какого-либо дохода за счет третьих лиц.

С учетом развития новых технологий впервые в законодательстве Узбекистана принято решение прописать особенности дистанционного труда, в том числе с использованием интернета.

Больше прав

В числе причин, которые способствуют безработице и миграции среди населения, – уклонение работодателя от предоставления основных прав и гарантий своим сотрудникам. Так, любое соглашение, не предусматривающее право на ежегодный оплачиваемый отпуск, отныне будет считаться недействительным.

Помимо этого, предлагается упростить порядок отказа от работы, создающей угрозу жизни и здоровью сотрудника, а также требующей от него выполнения незаконных требований или унизительных действий. Отдельные положения посвящены защите и хранению персональных данных, а также условиям их передачи третьим лицам.

Концепцией предусмотрено внедрение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, что придаст сотрудникам стимул к постоянному совершенствованию своих навыков.

Для повышения занятости населения предлагается пересмотреть положения о предварительном испытании при приеме на работу, а также внести статью о запрещении незаконного отказа в приеме на работу (как именно это будет контролироваться, авторы документа не уточняют).

Учтен авторами проекта нового кодекса и еще один аспект – гендерная дискриминация. Анализ действующего трудового законодательства и практики показывает, что большинство льгот и гарантий, связанных с исполнением семейных обязанностей, предоставляется только женщинам. Именно по этой причине многие работодатели предпочитают нанимать мужчин. Чтобы восстановить гендерную справедливость, предлагается предоставлять льготы тому родителю, кто фактически осуществляет уход за ребенком и воспитывает его.

Защитят от необоснованных увольнений и пенсионеров. Этой теме также будет уделено внимание в новой редакции кодекса, что позволит решить сразу и кадровый, и социальный вопрос.

Начальники — тоже люди

Кодекс предусматривает правовые гарантии не только для работников, но и для работодателей, которые сами часто оказываются беззащитны перед подчиненными, что влияет на эффективность предприятия.

В частности, предлагается упростить процедуру прекращения трудового договора по инициативе главы организации. В случае изменения численности или штата работников у руководства появится право самостоятельно принимать решение: предупредить работника за два месяца о прекращении договора или выплатить взамен денежную компенсацию. В настоящее время сократить срок можно лишь с согласия сотрудника, и в случае его отказа работодатель вынужден сохранять неэффективный штат в течение этого времени.

Сделают более справедливым соответствие выходного пособия и срока предупреждения об увольнении со стажем работы, проведя четкое различие между сотрудниками с продолжительным стажем и теми, кто нанят совсем недавно.

Кроме того, будет сформирован перечень случаев, когда работодатель вправе без согласия работника привлечь его к сверхурочной работе, например, при возникновении аварийной ситуации на предприятии или из-за неявки сменщика.

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Авторы концепции подчеркивают, что все изменения будут проходить с обязательным учетом прав и интересов каждого сотрудника.

Концепция находится на стадии публичного обсуждения, представляя собой лишь описание актуальных проблем в трудовой сфере Узбекистана и варианты их решения. Для внедрения и реализации запланированных нововведений на практике предстоит провести широкую разъяснительную работу среди населения. Потребуется и подготовка специалистов в области права и трудовых отношений.