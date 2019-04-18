Фриланс и гендерное равенство: каким может стать новый Трудовой кодекс

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik, Алексей Долгин. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана представило концепцию новой редакции Трудового кодекса. Документ сосредоточен на малом бизнесе – самом крупном сегменте экономики страны. О том, какие изменения ждут рядовых граждан и предпринимателей, читайте в обзоре Sputnik.
Зачем? Говорят цифры
Долгое время в республике остается нерешенным вопрос безработицы и трудовой миграции. По официальным данным, 9,3% экономически активного населения нуждается в трудоустройстве. Более 15% молодых людей не могут получить работу, а около 2,6 миллиона граждан находятся за пределами страны на заработках.
Действующее с 1995 года трудовое законодательство тормозит экономическое развитие и не отвечает современным реалиям. Чтобы решить эти проблемы, в Узбекистане намерены пересмотреть весь Трудовой кодекс.
Малый не значит маленький
На сегодняшний день труд отдельных категорий работников никак не регулируется на законодательном уровне, что способствует процветанию теневого сектора экономики и нелегальному оформлению. Если трудовые отношения на крупных предприятиях еще хоть как-то обозначены, то на малых предприятиях и у ИП практически не берутся законом в расчет, хотя большая часть узбекистанцев занята именно в сегменте малого бизнеса.
С учетом развития новых технологий впервые в законодательстве Узбекистана принято решение прописать особенности дистанционного труда, в том числе с использованием интернета.
Больше прав
В числе причин, которые способствуют безработице и миграции среди населения, – уклонение работодателя от предоставления основных прав и гарантий своим сотрудникам. Так, любое соглашение, не предусматривающее право на ежегодный оплачиваемый отпуск, отныне будет считаться недействительным.
Помимо этого, предлагается упростить порядок отказа от работы, создающей угрозу жизни и здоровью сотрудника, а также требующей от него выполнения незаконных требований или унизительных действий. Отдельные положения посвящены защите и хранению персональных данных, а также условиям их передачи третьим лицам.
Концепцией предусмотрено внедрение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, что придаст сотрудникам стимул к постоянному совершенствованию своих навыков.
Для повышения занятости населения предлагается пересмотреть положения о предварительном испытании при приеме на работу, а также внести статью о запрещении незаконного отказа в приеме на работу (как именно это будет контролироваться, авторы документа не уточняют).
Защитят от необоснованных увольнений и пенсионеров. Этой теме также будет уделено внимание в новой редакции кодекса, что позволит решить сразу и кадровый, и социальный вопрос.
Начальники — тоже люди
Кодекс предусматривает правовые гарантии не только для работников, но и для работодателей, которые сами часто оказываются беззащитны перед подчиненными, что влияет на эффективность предприятия.
В частности, предлагается упростить процедуру прекращения трудового договора по инициативе главы организации. В случае изменения численности или штата работников у руководства появится право самостоятельно принимать решение: предупредить работника за два месяца о прекращении договора или выплатить взамен денежную компенсацию. В настоящее время сократить срок можно лишь с согласия сотрудника, и в случае его отказа работодатель вынужден сохранять неэффективный штат в течение этого времени.
Сделают более справедливым соответствие выходного пособия и срока предупреждения об увольнении со стажем работы, проведя четкое различие между сотрудниками с продолжительным стажем и теми, кто нанят совсем недавно.
Кроме того, будет сформирован перечень случаев, когда работодатель вправе без согласия работника привлечь его к сверхурочной работе, например, при возникновении аварийной ситуации на предприятии или из-за неявки сменщика.
Концепция находится на стадии публичного обсуждения, представляя собой лишь описание актуальных проблем в трудовой сфере Узбекистана и варианты их решения. Для внедрения и реализации запланированных нововведений на практике предстоит провести широкую разъяснительную работу среди населения. Потребуется и подготовка специалистов в области права и трудовых отношений.