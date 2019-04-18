Жители трех районов Ташкента 19 апреля останутся без газа

Так, в Алмазорском районе газ несколько часов будут отключены от газоснабжения больница и кафе.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Три района Ташкента 19 апреля частично останутся без газа в связи с проведением ремонтно-монтажных работ, сообщили в пресс-службе хокимията.

Временные изменения коснутся жителей Мирабадского района, там газ в период с 10:00 до 19:00 не будут подавать на улицы Файзиобод, Ок Билол, Ок уй, Бешкент, Эски Отчопар.

В Сергелийском районе проведут несколько часов без газа жители массивов Куйлюк (5, 6, 7), махалли "Кушкурган", а кроме того — те, кто живет на 4-м и 5-м проездах Кушкурган и улице Нуфузли.

В Алмазорском районе газ несколько часов не будут подавать в Городскую клиническую туберкулезную больницу №1 и кафе "Икки панжа".