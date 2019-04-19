Узбекистанцы смогут купить рабочий стаж за деньги - что предлагают власти

Чтобы выйти на пенсию, женщинам в Узбекистане необходимо отработать 20 лет, а мужчинам - 25 лет. Что же делать, если не хватает нескольких лет стажа? Власти готовы предложить альтернативный вариант.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Узбекистане вскоре, возможно, будут предоставлять населению право покупать рабочий стаж.

Как сообщает Kun.uz, соответствующую информацию озвучил заместитель министра финансов Ёркин Турсунов в рамках международной конференции "Реформа пенсионной системы и зарубежный опыт".

По его словам, в новой Концепции пенсионной реформы Узбекистана предлагается дать возможность покупать рабочий стаж сроком до 5 лет.

"К примеру, нынешний минимальный рабочий стаж для женщин - 20 лет, а для мужчин - 25 лет. По каким-либо причинам стаж мужчины составил 23 года, а это значит, что полной пенсии у него не будет. В таких случаях предполагается дать возможность купить недостающий стаж в 2-3 года посредством платежа в Пенсионный фонд. Тогда человек сможет получать полную пенсию", - объяснил Турсунов.

То же самое касается женщин, которые долгое время были заняты воспитанием детей. Их супруги смогут внести определенный взнос, чтобы обеспечить ей право получать пенсию.

Отметим, что Узбекистан планирует полностью реформировать пенсионную систему, которая не изменилась со времен бывшего Советского Союза, к 2020 году.

Сегодня средний возраст выхода на пенсию в мире составляет 62 года, только в Узбекистане этот показатель равен 57,5. Даже в Центральной Азии пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Таким образом, пенсионный возраст в Узбекистане самый низкий в ЦА и на просторах СНГ — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.