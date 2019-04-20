Четыре района Ташкента временно останутся без газа

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Администрация Ташкента предупредила о временном отключении газоснабжения в четырех районах города.

Согласно сообщению пресс-службы хокимията, газа не будет 22 апреля с 9:00 до 19:00 в Алмазарском районе, в частности в кафе "Икки панжа", махалле "Карасарай" и в Городской клинической туберкулезной больнице №1.

Также останутся без газа жители махаллей "Катта Домбрабад", "Домбрабад", "Тирсакобод" и улицы Гавхар в Чиланзарском районе.

Во вторник, 23 апреля, с 10:00 до 19:00 отключат от газоснабжения улицы Файзиобод, Ок Билол, Ок уй, Бешкент и Эски Отчопар в Мирабадском районе.

Еще почти день без газа придется провести жителям Сергелийского района, подача газа временно прекратится в массивах Куйлюк — 5, 6 и 7, в махалле "Кушкурган", 4-й и 5-й проездах Кушкурган, а также на улице Нуфузли.