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Саида Мирзиёева начала диалог с узбекистанцами в Facebook

© Фото: Саида Мирзиёева / Facebook
Общество
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Старшая дочь президента Узбекистана посетила ряд объектов в Ташкентской области. По итогам посещения она оставила пост в Facebook, в котором просила узбекистнцев делиться своими мнениями по поводу роли школы в образовательном процессе общества.

ТАШКЕНТ, 21 апр -  Sputnik. Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева посетила ряд объектов в Ташкентской области, где идет реализация проекта пяти инициатив, выдвинутых главой государства.

Саида Мирзиёева написала на своей странице в Facebook, что приняла непосредственное участие в процессе реализации 5 инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Букинском районе.

© Фото: Саида Мирзиёева / Facebook
Саида Мирзиёева посетила Букинский район Ташкентской области

"К этому процессу подключены республиканская и районная рабочие группы", – отметила она.

В ходе визита в Букинский район замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций ознакомилась с работой, проводимой в сельских духовно-просветительских центрах вокруг районного центра культуры "Бустон" и на месте общеобразовательной школы №28.

© Фото: Саида Мирзиёева / Facebook
Саида Мирзиёева

"В качестве ядра реализации выдвинутых президентом инициатив я бы отметила школы. Думаю, что именно школы должны выступать очагом культуры, просвещения, спорта и компьютерных технологий - всего, что лежит в основе 5 инициатив. Буду рада узнать ваши мнения и предложения по этому поводу", – сообщила она.

© Саида Мирзиёева / Fb
Школа в Ташкентской области

Напомним, пять инициатив президента охватывают основные вопросы для будущего развития государства: повышение интереса молодежи к искусству, физическая закалка молодежи, повышение навыков населения в работе с ИКТ, повышение духовности молодежи и пропаганда чтения, создание новых рабочих мест для женщин.

© Саида Мирзиёева / Fb
Школа в Ташкентский области
Теги:
Шавкат Мирзиёев



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