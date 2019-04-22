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Здание мечети Арифджанбая в Tashkent City сносить не будут

Здание мечети Арифджанбая в Tashkent City сносить не будут

© Подробно.уз
Общество
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Специалисты пришли к заключению о необходимости комплексного сохранения и восстановления внутренних помещений, кровли и куполов.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Здание мечети Арифджанбая на территории строящегося Tashkent City готовится к реконструкции, сообщает Podrobno.uz.

Уже подготовлен предварительный план действий, которому будут следовать архитекторы-реставраторы Академии наук Узбекистана.

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Специалисты изучили каждую деталь мечети, построенной примерно в 1915-1916 годах, и пришли к заключению о необходимости комплексного сохранения и восстановления внутренних помещений, кровли и куполов.

В реставрационной работе будут учтены все особенности архитектуры начала XX века, при этом, согласно концепции, здание мечети должно органично вписываться в общий образ Международного делового центра. 

Теги:
Tashkent City, Tashkent City, мечеть, Мечеть, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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