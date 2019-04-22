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Сотрудник в офисе

Стали известны самые востребованные профессии в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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В 2019 году сохраняется состояние очень высокой конкуренции за рабочие места среди соискателей в профессиональных областях "Начало карьеры, студенты", "Добыча сырья" и "Безопасность".

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. В Узбекистане самыми востребованными профессиями за 2019 год стали "Страхование", "Продажи", "Медицина", "Маркетинг, реклама", "Искусство, масс-медиа", "Безопасность", "Туризм, гостиницы, рестораны".

Компания HeadHunter Узбекистан на основе анализа размещенных на сайте вакансий и резюме соискателей подготовила обзор рынка труда I квартала 2019 года.

В 2019 году сохраняется состояние очень высокой конкуренции за рабочие места среди соискателей в профессиональных областях "Начало карьеры, студенты", "Добыча сырья", которая присутствовала и в январе-феврале 2018 года.

Также, по данным за I квартал 2019 года, конкуренция среди соискателей образовалась в профессиональной области "Безопасность".

Теги:
Работа по найму, работа, Профессии и специальности, профессия, Узбекистан, Узбекистан



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