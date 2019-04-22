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В МНО отчитались о борьбе с финансовыми нарушениями

CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Calculating Taxes Up And Down
Общество
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Министерство народного образования республики представило отчет о мерах по предотвращению нарушений бюджетного законодательства.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. С начала года в ходе проверки 1 444 подведомственных Министерству народного образования учреждений были выявлены финансовые нарушения на сумму 11 413,7 миллиона сумов. Об этом сообщили в пресс-службе МНО.

Больше всего денег (37,5% от общей суммы или 4 276,9 миллиона сумов) в I квартале "ушло" из-за излишнего планирования средств в сметах расходов. На необоснованную выплату зарплаты, в том числе неработающим лицам, потрачено 2 071,7 миллиона сумов (18,2%). 

"Кроме того, выявлены факты выплат по поддельным сертификатам квалификационных категорий и излишних выплат надбавок и премий на сумму 2 018,0 миллиона сумов (17,7%)", — отметили в министерстве.

Управление внутреннего аудита и финансового контроля министерства и его региональные подразделения передали в правоохранительные органы 190 дел — об уголовных преступлениях на общую сумму 3 865,7 миллиона сумов. В результате 279 должностных лиц были привлечены к дисциплинарным взысканиям. В бюджет удалось вернуть 3 023,4 миллиона сумов.

Ранее сообщалось, что в школах республики появятся программы подготовки будущих юристов, а также новый подход в борьбе с коррупции в этой сфере. В стране планируется внедрить программу быстрого и анонимного сообщения о случаях коррупции в школах, лицеях и колледжах.

Теги:
Бюджет, борьба с коррупцией, Коррупция, Министерство народного образования Узбекистана



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