Брачное равенство: в Узбекистане подняли минимальный возраст для невест

ТАШКЕНТ, 22. апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2019 года девушки смогут вступать в брак в возрасте не младше 18 лет. соответствующее постановление президента Узбекистана обнародовал Telegram-канал Минюста республики.
Данная мера уравнивает в правах мужчин и женщин, устанавливая одинаковый минимальный возраст вступления в брак. Теперь молодые люди смогут зарегистрировать свои отношения лишь при достижении 18-летнего возраста.
По мнению Нарбаевой, статистика свидетельствует о том, что узбекская молодежь сегодня не стремиться рано жениться или выходить замуж, а бракосочетание в более зрелом возрасте — это залог крепкой семьи.
Помимо ранних браков, в Узбекистане намерены искоренить практику и близкородственных союзов, которые изредка еще встречаются, особенно в отдаленных районах страны.