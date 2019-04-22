Брачное равенство: в Узбекистане подняли минимальный возраст для невест

Согласно принятому постановлению президента страны, для мужчин и женщин установлен одинаковый минимальный возраст для регистрации брака - 18 лет. Ранее девушки могли выходить замуж в 17.

ТАШКЕНТ, 22. апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2019 года девушки смогут вступать в брак в возрасте не младше 18 лет. соответствующее постановление президента Узбекистана обнародовал Telegram-канал Минюста республики.

Данная мера уравнивает в правах мужчин и женщин, устанавливая одинаковый минимальный возраст вступления в брак. Теперь молодые люди смогут зарегистрировать свои отношения лишь при достижении 18-летнего возраста.

Инициативы об уравнивании брачного возраста высказывались давно. В частности, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева. В интервью Sputnik Узбекистан она отмечала, что ранние браки в республике давно стали исключением и скорее пережитком прошлого, поэтому изменения в семейный кодекс продиктованы самой жизнью.

По мнению Нарбаевой, статистика свидетельствует о том, что узбекская молодежь сегодня не стремиться рано жениться или выходить замуж, а бракосочетание в более зрелом возрасте — это залог крепкой семьи.

Помимо ранних браков, в Узбекистане намерены искоренить практику и близкородственных союзов, которые изредка еще встречаются, особенно в отдаленных районах страны.