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Узбекские школьники

В Узбекистане появится детский омбудсмен

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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В республике появится человек, который будет защищать интересы детей непосредственно в государственных органах. По данным директора Национального центра по права человека Акмаля Саидова, в Узбекистане проживают более 12 миллионов человек в возрасте до 18 лет.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане учредят институт Уполномоченного по правам ребенка. Соответствующее постановление "О дополнительных мерах в связи усилением гарантий прав ребенка" подписал президент республики, сообщает telegram-канал Министерства юстиции.

По статусу омбудсмен по правам ребенка будет приравнен к заместителю Уполномоченного парламента по правам человека. Главной задачей детского омбудсмена станет мониторинг исполнения законов о правах ребенка.

Улугбек Мухаммадиев - омбудсмен
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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- Дети, обратившиеся к омбудсмену, получают гарантию рассмотрения их дел непосредственно в государственных органах. Ни одно из обращений не будет оставлено без рассмотрения из-за неполной дееспособности ребенка, подчеркивается в сообщении ведомства.

- Ребенок, достигший 14-летнего возраста, который проживает без родителей, вправе возбудить иск о взыскании одновременно с обоих родителей алиментов на свое содержание, в случаях если нет соглашения между родителями о выплате алиментов или же их выплата не производится добровольно и никто из родителей не обратился в суд с иском или заявлением о взыскании алиментов.

- Истец, ходатайствующий о защите детей, освобождается от уплаты государственной пошлины и других сборов.

- Дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право бронировать дома в муниципальном и коммунальном жилищном фонде целевого назначения до достижения ими возраста 18 лет во время проживания в домах милосердия, с опекуном или спонсором.

- Детям, независимо от места проживания и национальности, оказывают все социальные услуги.

Сироты-выпускники детских домов, начиная с 2019/2020 учебного года, дополнительно получат 1-процентную квоту обучения на основе государственного гранта от общего количества приема абитуриентов в вузы.

По данным директора Национального центра по права человека Акмаля Саидова, в Узбекистане проживают более 12 миллионов человек в возрасте до 18 лет.

Теги:
дети, Узбекистан



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