Почувствуй Ташкент: хокимият объявил конкурс на лучшее фото города

Для участия в конкурсе необходимо сделать снимки, на которых запечатлены достопримечательности и улицы Ташкента, городские мероприятия, красивые пейзажи, а также фотографии с жителями города.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Хокимият Ташкента запустил фотоконкурс на лучшее фото города под названием Feel Tashkent.

Для участия в конкурсе необходимо сделать снимки, на которых запечатлены достопримечательности и улицы Ташкента, городские мероприятия, красивые пейзажи, а также фотографии с жителями города.

"Поделись своими лучшими фотографиями родной и любимой столицы под хэштегом #FeelTashkent. Не забудь подписаться на странички @feel.tashkent и @Toshshaharhokimlik на Facebook и Instagram", - написано на страничке конкурса в Facebook.

Важными критериями при отборе победителей являются качество и размер снимка, его содержание, цветовая палитра, количество лайков и комментариев под публикацией на странице Feel Tashkent в Facebook и Instagram.

Победители будут выбраны компетентным жюри, в состав которого войдут заместитель хокима по вопросам молодежной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе Эльбек Шукуров, основатель и директор блога "Новости от Насимова" Бахтиер Насимов, ведущий специалист Uzinfocom Евгений Скляревский, а также креативный директор R/A Production Равшан Абдусалямов.

Конкурс будет проходить с 19 апреля по 3 мая, а результаты будут объявлены на страницах хокимията в социальных сетях.