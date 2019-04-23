Инспекторы ДПС опубликовали данные о водителя-самоубийцах в Ташкенте

Статистика по ситуации на дорогах столицы остается быть напряженной - за прошедшую неделю в Ташкенте зафиксировано свыше 16 тысяч нарушений ПДД. "Отличились" не только водители, но и пешеходы.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Ташкентские водители совершили в период с 15 по 21 апреля 16 тысяч 746 нарушений правил дорожного движения, из них 3 254 – грубые.

Пресс-служба ГУВД столицы опубликовала нелицеприятную статистику.

"В Ташкенте есть водители, стремящиеся безвременно покинуть этот свет (других объяснений нет), отправляются за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы задержали 42 пьяных водителя, которые не побоялись ни ощутимого штрафа, ни лишения водительских прав на срок от полутора до трех лет", - говорится в сообщении.

ГУВД привел подробный "позорный" список, в котором содержатся фамилии нарушителей и марки их машин.

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Инспекторы также зафиксировали 93 случая, когда водители во время езды разговаривали по мобильному телефону.

279 человек сели за руль без обязательных для управления транспортным средством документов – их ждут соответствующие санкции.

144 человек не остановились на запрещающий сигнал светофора.

Штраф за то, что водители не пропустили пешеходов на пешеходном переходе, получили 195 человек.

Не обошлось и без мелких столкновений: 575 раз за неделю нарушение водителями правил дорожного движения повлекло за собой повреждение транспортных средств или иного имущества. Это влечет наложение штрафа от двух до четырех минимальных размеров заработной платы или лишение права управления транспортными средствами от шести месяцев до одного года, напомнили в ГУВД.

Пешеходы также часто нарушают правила дорожного движения - с 15 по 21 апреля таких случаев было зафиксировано 1240 раз.