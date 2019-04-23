"Стыд и срам": ташкентское издательство переписало "Бармалея" Чуковского

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Одно из издательств Ташкента продемонстрировало свое виденье знаменитой книги Корнея Чуковского "Бармалей". Об этом стало известно благодаря порталу Потребитель.Уз. Также фотографии из книги распространились и на нескольких российских сайтах.

Пользователей в Сети возмутила вольная трактовка произведения великого автора, на котором выросло не одно поколение детей.

Город Ленинград был заменен в книжке на "Санк-Петербург". Благодаря этому переименованию, в некоторых строчках этого произведения начисто отсутствует рифма, не говоря уже об ошибке написания самого названия Северной столицы России.

В издательстве "ЯНГИ АСР АВЛОДИ" заявили корреспонденту Sputnik, что обращений на эту тему к ним не поступало. Они признали факт выхода такой книги и пообещали разобраться, как она могла выйти в печать в таком виде.

Между тем, пользователи на разных платформах также не остались равнодушными и намерены отправить издателям письма с указанием на ошибку и с осуждением вольной трактовки классика.

Примечательно, что о скандальной публикации с искаженным текстом Чуковского стало известно в Международный день книги и защиты авторских прав, который отмечается 23 апреля. Праздник был учрежден в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже в 1995 году. А отмечать его в мире начали с 1996 года.