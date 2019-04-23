Они вернулись: фламинго снова гнездятся в Каракалпакстане - видео

Озеро Судочье в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан уже долгие годы является местом, где гнездятся тысячи фламинго.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. На озере Судочье в Республике Каракалпакстан снова гнездятся многочисленные стаи розовых фламинго, сообщает Новостной канал о Муйнакском районе.

Их появление неизменно привлекает отечественных орнитологов и туристов.

В общей сложности на озере Судочье было отмечено более 230 видов птиц, включая 12 видов, находящихся в мире под угрозой исчезновения, а также три вида, занесенных в Красную Книгу Узбекистана.

В 2017 году орнитологи обнаружили на острове в восточной части озера колонию из 7 тыс. розовых фламинго и около 3 тыс. гнезд в мае 2014 года. Это крупнейшая колония в Узбекистане, она составляет 1,4% от мировой популяции фламинго.

Во время пролетных миграций водоплавающие птицы образуют на озере скопления размером до 86 тыс. особей.