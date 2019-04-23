19:52 23 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Розовый фламинго

Они вернулись: фламинго снова гнездятся в Каракалпакстане - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
17520

Озеро Судочье в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан уже долгие годы является местом, где гнездятся тысячи фламинго.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. На озере Судочье в Республике Каракалпакстан снова гнездятся многочисленные стаи розовых фламинго, сообщает Новостной канал о Муйнакском районе.

Их появление неизменно привлекает отечественных орнитологов и туристов.

В общей сложности на озере Судочье было отмечено более 230 видов птиц, включая 12 видов, находящихся в мире под угрозой исчезновения, а также три вида, занесенных в Красную Книгу Узбекистана.

© Фото: Госкомэкологии Узбекистана
Обрели свободу: редких птиц выпустили из питомников в Узбекистане

В 2017 году орнитологи обнаружили на острове в восточной части озера колонию из 7 тыс. розовых фламинго и около 3 тыс. гнезд в мае 2014 года. Это крупнейшая колония в Узбекистане, она составляет 1,4% от мировой популяции фламинго.

Во время пролетных миграций водоплавающие птицы образуют на озере скопления размером до 86 тыс. особей.

Теги:
Муйнак, Каракалпакстан, экзотические птицы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Елена Зеленская
Любовь, стиль и поддержка мужа: что нужно знать о Елене Зеленской
Чиновники спали во время выступления Жээнбекова
Скандал в Кыргызстане: чиновники уснули во время выступления президента
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054