Узбекистанцев нет среди погибших и раненых на Шри-Ланке – МИД

Двадцать первого апреля на острове произошла серия терактов. Сегодня в стране день траура.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Граждане Узбекистана не числятся среди жертв серии взрывов, произошедших в минувшее воскресенье на острове Шри-Ланка, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Вместе с тем, к настоящему времени опознаны не все тела.

Посольство Узбекистана в Индии находится в постоянном контакте с соответствующими службами Шри-Ланки, отмечается в публикации.

Серия взрывов на острове прогремела 21 апреля — в пасхальное воскресенье. Атаки были совершены в том числе на храмы, отели и жилой комплекс. По последним данным, в результате погиб 321 человек, свыше 520 получили ранения. Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля в стране объявлено днем траура.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".