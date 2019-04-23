Объявлена стоимость совершения хаджа для узбекистанцев в 2019 году

Ранее правительство Узбекистана отменило квоту на умру для паломников в Саудовскую Аравию.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Стоимость совершения хаджа в Мекку в этом году снизилась по сравнению с прошлым на 10 миллионов сумов — до 33,3 миллиона, сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий.

В прошлом году для совершения хаджа гражданам республики требовалось 38 миллионов сумов. С 2019 года в Саудовской Аравии выросли налоги и цены, поэтому ожидалось, что в этом году хадж будет стоить около 42-43 миллионов сумов.

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA Песчаная буря и дождь: что пришлось пережить паломникам в Мекке

При этом стоимость умры (малого хаджа) снизилась на 1,3 миллиона сумов.

Напомним, правительство Узбекистана с 2019 года отменило квоту на умру для паломников в Саудовскую Аравию. Изменения внесли в целях сохранения социальной справедливости, а также из-за выросшего потока граждан страны, желающих совершить малый хадж.

В 2018 году квота на умру составляла 10 тысяч человек, она утверждалась правительством страны и согласовывалась с саудовскими властями.

Квота на большой хадж на этот год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек. С Министерством хаджа Саудовской Аравии уже подписано соответствующее соглашение.