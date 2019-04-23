Несколько махаллей Ташкента останутся без холодной воды на два дня

Воду отключат в связи с проведением ремонтно-производственных работ. Изменения коснутся жителей двух районов города.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Жители Чиланзарского и Шайхантахурского районов столицы на два дня останутся без холодной воды, она будет отключена с 21:00 часов 24 апреля до 09:00 часов 26 апреля.

Как уточнили в пресс-службе хокимията города, причина отключения — проведение ремонтно-производственных работ. По районам будут курсировать водовозы.

Итак, в Чиланзарском районе без воды на время останутся хокимият, Ташкентский государственный экономический университет, управление ГТК по столице, музыкальный театр имени Мукими, ресторан "Навруз", Городская инфекционная больница №5, два 12-этажных дома в массиве Алмазар, а также 11 девятиэтажек.

В Шайхантахурском районе воды не будет на некоторых улицах в следующих махаллях: "Тахтапуль", "Кох ота", "Лабзак", "Шайхонтохур", "Жангох", "Урда", "Хадра", "Чакар", "Караташ".

Слабый напор холодной воды может наблюдаться в следующих махаллях Юнусабадского района: "Шахристон", "Отчопар-1", "Хушнобод", "Кушчинор", "Акбаробод", "Ахилобод", "М. Тургунбоева", "Уста Ширин", "Янгиарик", "Окибат", "Биллур", махалля "Адолат".