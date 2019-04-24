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Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Антонович Вакулишин

В Ташкенте напишут "Диктант Победы"

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Историческая акция "Диктант Победы" пройдет в 22 странах.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В столице Узбекистана 7 мая напишут "Диктант Победы", сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени по адресу: улица Восита Вахидова, дом 53. Для участия необходимо зарегистрироваться. Результаты и имена победителей 12 июня будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф.

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Акция "Диктант Победы", приуроченная к 74-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет в 22 странах, среди которых Россия, Беларусь, Таджикистан, Германия, Казахстан, Израиль, Польша.

Диктант включит 30 вопросов, посвященных датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства.

В следующем году в рамках празднования 75-летия победы в ВОВ зарубежных площадок станет больше, они будут открыты в том числе в Великобритании, Франции и США.

Теги:
Великая Отечественная война, День Победы, диктант, Ташкент



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