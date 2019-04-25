У тебя есть борода - я скажу тебе нет: чиновник возмущен узбекским ТВ

В ответ замхокиму подписчики спорят о том, каким они видят будущее телевидение в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов поделился со своими подписчиками возмущенным постом в Facebook.

Бывший председатель Союза молодежи Самаркандской области жалуется на то, что узбекское телевидение оказывает отрицательно влияние на молодежь бородатых мужчин и ночных клубов.

"С какой целью снимаются такие фильмы? Разве это дает какую-то пользу или является примером для воспитания?", - восклицает Кобилов.

Кто-то из подписчиков Кобилова согласился с ним, а кто-то и нет.

"Вы правы насчет сцен с ночными клубами. Полностью с вами согласен. Но чем вам не угодили парни с бородой? Я считаю они не должны вызывать такой негатив", - написал один из пользователей.

"Полностью с вами согласен! На узбекском телевидении нужно показывать настоящего узбека: отважного, смелого мецената, предпринимателя или бизнесмена", - пишет другой пользователь.

"Почему вы постоянно пишете такие вещи про телевидение и узбекских артистов. Чем они вам не угодили? Я думаю, что нужно просто меньше смотреть телевизор, нужно расширять свой кругозор. В интернете много информации, также есть книги, газеты и журналы. Если мы будем обвинять всех подряд - далеко не пойдем", - пишет пользователь.

Также многие подписчики заметили, что все это не важно, если в семье есть правильное воспитание.

Напомним, на узбекский телеканал Sevimli еще в прошлом году начались нападки, после того, как в эфире были показаны сцен эротического содержания.