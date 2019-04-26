Для Ташкента землетрясение 1966 года стало одним из самых судьбоносных событий в истории города.

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Двадцать шестого апреля 1966 года в Ташкенте прогремело одно из самых разрушительных землетрясений в истории центральной Азии. Сегодня весь Узбекистан вспоминает трагедию, произошедшую 53 года назад.

© Sputnik / Б. Сбитнев Ужасная трагедия и великое объединение: годовщина ташкентского землетрясения

Как это было

Первые подземные толчки ташкентцы почувствовали рано утром 26 апреля — землетрясение началось в 5 часов 23 минуты по местному времени. Магнитуда сначала не была очень большой — 5,2 по шкале Рихтера, но глубина почти сразу вызвала крупные и опасные сотрясения, меньше чем за час они достигли 12 баллов.

Сильные колебания продолжались всего 10-12 секунд, но этого оказалось достаточно для разрушения домов. Спешивших на работу людей, землятресение застал прямо на улицах. Падающие на тротуары части зданий вызвали моментальную панику. За следующие полгода погибнут восемь человек, 200 получат различные ранения и около 300 тысяч останутся без крова.

"Семь месяцев на спине взбесившегося верблюда" — так называли ташкентцы период с середины весны по осень.

Самое разрушительных и самое уникальное

Ташкентцы в период трагедии проявили небывалую стойкость и мужество.

Землетрясение стало общей трагедией для всех народов СССР. В первые же дни информация о ташкентских событиях разлетелись по всем соседним республикам.

© Sputnik / Ю. Иванов Ужасная трагедия и великое объединение: годовщина ташкентского землетрясения

В конце апреля в город начали прибывать добровольцы со всего СССР. Они помогали пострадавшим, востанавливали разрушенные здания и строили новые. Многие из добровольцев затем остались жить в Ташкенте. На восстановление города потребовалось более 10 лет.

© Sputnik / Георгий Зельма В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года

Ташкентское землетрясение 1966 года оставило свой след в архитектуре и кинематографе.

Столица дружбы и тепла: как весь Союз возродил Ташкент после землетрясения>>>

Двадцатого мая 1970 года в центре города открыли монумент "Мужество" работы скульптора Дмитрия Рябичева. Каждый год ташкентцы несут к нему цветы, там проходят торжественные церемонии.