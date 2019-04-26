Подорожала вчера, платите сегодня: новый тариф на холодное водоснабжение

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Новые тарифы на холодное водоснабжение для жителей столицы вступают в силу с 24 апреля. Об этом 25 апреля сообщает сайт Государственного унитарного предприятия "Сувсоз".
Примечательно, что сообщение о повышении цен появилось лишь 25 апреля, хотя новые тарифы уже вступили в силу.
В многоэтажных домах с центральным горячим водоснабжением за 1 кубометр холодной воды будет взиматься плата в 1050 сумов До повышения оплата составляла 850 сумов.
Гражданам живущим в домах без центрального горячего водоснабжения придется заплатить 715 сумов, вместо 615.
Серьезные повышения ждут горожан которые платят за воду без счетчика.
Им придется заплатить за одного человека 9083,15 сумов вместо 8933,22. А с 1 мая цена увеличится до 10116,43 сумов.
В многоэтажных домах, с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением за одного человека в апреле стоимость составит 10263 сумов, вместо 9937,13. А с мая 2019 года – 11944,63 сумов.
Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться на сайте ГУП "Сувсоз".