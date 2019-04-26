Подорожала вчера, платите сегодня: новый тариф на холодное водоснабжение

В Ташкенте вводятся новые тарифы и надбавки на водоснабжение. Горожан, которые платят за воду без счетчика ждут серьезные повышения.

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Новые тарифы на холодное водоснабжение для жителей столицы вступают в силу с 24 апреля. Об этом 25 апреля сообщает сайт Государственного унитарного предприятия "Сувсоз".

Примечательно, что сообщение о повышении цен появилось лишь 25 апреля, хотя новые тарифы уже вступили в силу.

В многоэтажных домах с центральным горячим водоснабжением за 1 кубометр холодной воды будет взиматься плата в 1050 сумов До повышения оплата составляла 850 сумов.

Гражданам живущим в домах без центрального горячего водоснабжения придется заплатить 715 сумов, вместо 615.

Серьезные повышения ждут горожан которые платят за воду без счетчика.

© Sputnik / Евгений Одиноков За водоснабжение и канализацию введена стопроцентная предоплата

Им придется заплатить за одного человека 9083,15 сумов вместо 8933,22. А с 1 мая цена увеличится до 10116,43 сумов.

В многоэтажных домах, с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением за одного человека в апреле стоимость составит 10263 сумов, вместо 9937,13. А с мая 2019 года – 11944,63 сумов.

Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться на сайте ГУП "Сувсоз".