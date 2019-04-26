Стюардесса Uzbekistan Airways вошла в тройку самых красивых девушек

Жюри уделяло внимание умению девушек держаться на публике, а также представить себя и свою компанию.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Стюардесса авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" Карина Рахманова стала второй вице-мисс первого конкурса красоты Sky Lady 2019, сообщает РИА Новости.

Титул первой вице-мисс жюри конкурса выбрало стюардессу Зарину Строеву из Nord Star.

© Sputnik / Евгений Биятов Конкурс красоты Sky Lady 2019

По задумке конкурса участницы должны были презентовать себя, ответить на вопросы и пройти три дефиле: casual, форме стюардессы авиакомпании и вечернем платье.

Жюри также уделяло внимание умению девушек держаться на публике, а также представить себя и свою компанию.

© Sputnik / Евгений Биятов Карина Рахманова из Uzbekistan Airways

Напомним, в Гостином Дворе прошел конкурс красоты Sky Lady 2019, в котором приняли участие бортпроводники 17 авиакомпаний из России, Узбекистана и Белоруссии.