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Конкурс красоты Sky Lady 2019

Стюардесса Uzbekistan Airways вошла в тройку самых красивых девушек

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Жюри уделяло внимание умению девушек держаться на публике, а также представить себя и свою компанию.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Стюардесса авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" Карина Рахманова стала второй вице-мисс первого конкурса красоты Sky Lady 2019, сообщает РИА Новости.

Титул первой вице-мисс жюри конкурса выбрало стюардессу Зарину Строеву из Nord Star.

Конкурс красоты Sky Lady 2019
© Sputnik / Евгений Биятов
Конкурс красоты Sky Lady 2019

По задумке конкурса участницы должны были презентовать себя, ответить на вопросы и пройти три дефиле: casual, форме стюардессы авиакомпании и вечернем платье.

Жюри также уделяло внимание умению девушек держаться на публике, а также представить себя и свою компанию.

© Sputnik / Евгений Биятов
Карина Рахманова из Uzbekistan Airways

Напомним, в Гостином Дворе прошел конкурс красоты Sky Lady 2019, в котором приняли участие бортпроводники 17 авиакомпаний из России, Узбекистана и Белоруссии. 

 

Теги:
модель, девушки, россия, Россия, Авиакомпания Uzbekistan Airways, авиакомпания, узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан, конкурс красоты, Конкурс



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