Разрушение и возрождение: десять фактов о ташкентском землетрясении

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В этот день в 1966 году узбекская столица содрогнулась от мощного землетрясения, оставившего без крова более 300 тысяч человек. Разрушенный Ташкент восстанавливали всем СССР.
Во времена землетрясения 1966 года сейсмологи говорили: вдоль всей долины реки Чирчик от поселка Паркент в сторону казахстанских Минеральных вод тянется линия тектонического напряжения, и через миллионы лет из нее, возможно, вырастет новый горный хребет системы Тянь-Шаня.
Перед началом землетрясения многие горожане видели, как северная часть небосклона внезапно засветилась. Как объясняют эксперты, свечение могло быть вызвано внезапным кратковременным изменением полярности земного электромагнетизма.
По мнению сейсмологов, разрушительная стихия подземного удара была колоссальной, и от полного уничтожения город спасло только то обстоятельство, что очаг катаклизма залегал на относительно небольшой глубине - от 3 до 8 км под землей, благодаря чему вертикальные волны не распространялись далеко и быстро затухали.
Зона максимальных разрушений, тем не менее, охватила 10 кв. км в центральной части Ташкента (район Кашкарги), которая, в основном, была застроена глинобитными домами.
Погибли 8 человек и около 200 были госпитализированы с различными травмами. Без крова осталось более 78 тысяч семей, или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 млн.
Жители Ташкента мужественно встретили удары стихии. Уже через сутки они переселились в разбитые на тротуарах и газонах городских скверов большие палатки. Работала водопроводная сеть и бесперебойно подавалась электроэнергия, что позволило избежать обычных при стихийных бедствиях эпидемий. В городе не было зарегистрировано ни одного случая мародерства.
Было разрушено свыше 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных зданий.
Почти 15 тыс. семей в организованном порядке и с их согласия были переселены в другие города Узбекистана и других союзных республик. Ташкентские дети отдыхали в пионерских лагерях 94 областей СССР.
Землетрясение 1966 г. явилось толчком для организации в СССР специальных комплексных исследований с целью изучения глубинного строения сейсмоопасных районов и геологических причин землетрясений и возможности их предсказаний.