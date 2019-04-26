Разрушение и возрождение: десять фактов о ташкентском землетрясении

Sputnik Узбекистан собрал для вас самые интересные факты и события о природном катаклизме.

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В этот день в 1966 году узбекская столица содрогнулась от мощного землетрясения, оставившего без крова более 300 тысяч человек. Разрушенный Ташкент восстанавливали всем СССР.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Во времена землетрясения 1966 года сейсмологи говорили: вдоль всей долины реки Чирчик от поселка Паркент в сторону казахстанских Минеральных вод тянется линия тектонического напряжения, и через миллионы лет из нее, возможно, вырастет новый горный хребет системы Тянь-Шаня.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Перед началом землетрясения многие горожане видели, как северная часть небосклона внезапно засветилась. Как объясняют эксперты, свечение могло быть вызвано внезапным кратковременным изменением полярности земного электромагнетизма.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

По мнению сейсмологов, разрушительная стихия подземного удара была колоссальной, и от полного уничтожения город спасло только то обстоятельство, что очаг катаклизма залегал на относительно небольшой глубине - от 3 до 8 км под землей, благодаря чему вертикальные волны не распространялись далеко и быстро затухали.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Зона максимальных разрушений, тем не менее, охватила 10 кв. км в центральной части Ташкента (район Кашкарги), которая, в основном, была застроена глинобитными домами.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Погибли 8 человек и около 200 были госпитализированы с различными травмами. Без крова осталось более 78 тысяч семей, или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 млн.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Жители Ташкента мужественно встретили удары стихии. Уже через сутки они переселились в разбитые на тротуарах и газонах городских скверов большие палатки. Работала водопроводная сеть и бесперебойно подавалась электроэнергия, что позволило избежать обычных при стихийных бедствиях эпидемий. В городе не было зарегистрировано ни одного случая мародерства.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Было разрушено свыше 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных зданий.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Почти 15 тыс. семей в организованном порядке и с их согласия были переселены в другие города Узбекистана и других союзных республик. Ташкентские дети отдыхали в пионерских лагерях 94 областей СССР.

© Sputnik / 53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Землетрясение 1966 г. явилось толчком для организации в СССР специальных комплексных исследований с целью изучения глубинного строения сейсмоопасных районов и геологических причин землетрясений и возможности их предсказаний.