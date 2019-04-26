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Разрушение и возрождение: десять фактов о ташкентском землетрясении

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Общество
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Тема:
Город, восставший из руин: история Ташкентского землетрясения (15)
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Sputnik Узбекистан собрал для вас самые интересные факты и события о природном катаклизме.

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В этот день в 1966 году узбекская столица содрогнулась от мощного землетрясения, оставившего без крова более 300 тысяч человек. Разрушенный Ташкент восстанавливали всем СССР.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Во времена землетрясения 1966 года сейсмологи говорили: вдоль всей долины реки Чирчик от поселка Паркент в сторону казахстанских Минеральных вод тянется линия тектонического напряжения, и через миллионы лет из нее, возможно, вырастет новый горный хребет системы Тянь-Шаня.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Перед началом землетрясения многие горожане видели, как северная часть небосклона внезапно засветилась. Как объясняют эксперты, свечение могло быть вызвано внезапным кратковременным изменением полярности земного электромагнетизма.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

По мнению сейсмологов, разрушительная стихия подземного удара была колоссальной, и от полного уничтожения город спасло только то обстоятельство, что очаг катаклизма залегал на относительно небольшой глубине - от 3 до 8 км под землей, благодаря чему вертикальные волны не распространялись далеко и быстро затухали.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Зона максимальных разрушений, тем не менее, охватила 10 кв. км в центральной части Ташкента (район Кашкарги), которая, в основном, была застроена глинобитными домами.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Погибли 8 человек и около 200 были госпитализированы с различными травмами. Без крова осталось более 78 тысяч семей, или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте 1,5 млн.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Жители Ташкента мужественно встретили удары стихии. Уже через сутки они переселились в разбитые на тротуарах и газонах городских скверов большие палатки. Работала водопроводная сеть и бесперебойно подавалась электроэнергия, что позволило избежать обычных при стихийных бедствиях эпидемий. В городе не было зарегистрировано ни одного случая мародерства.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Было разрушено свыше 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных зданий.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Почти 15 тыс. семей в организованном порядке и с их согласия были переселены в другие города Узбекистана и других союзных республик. Ташкентские дети отдыхали в пионерских лагерях 94 областей СССР.

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года

Землетрясение 1966 г. явилось толчком для организации в СССР специальных комплексных исследований с целью изучения глубинного строения сейсмоопасных районов и геологических причин землетрясений и возможности их предсказаний. 

53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
© Sputnik /
53 года спустя: факты о трагедии 1966 года
Тема:
Город, восставший из руин: история Ташкентского землетрясения (15)

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