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Сотрудница столовой

Заведующую детсадом в Ташобласти уволили после проверки видео с тухлым мясом

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Министерство дошкольного образования Узбекистана опубликовало официальное сообщение по итогам проверки инцидента.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Заведующая детским садом №15 Кибрайского района Ташкентской области, а также завскладом этого учреждения были уволены после появления в сети видео об использовании в ДОУ тухлого мяса. 

Министерство дошкольного образования Узбекистана опубликовало официальное сообщение по итогам проверки инцидента.

Пятого апреля из фермерского хозяйства "Махмуд Сардор Файз" в детский сад привезли 52 килограмма говядины, сотрудники учреждения приняли продукт. 

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К 11 апреля мяса осталось чуть более семи килограммов. С семи часов вечера 10 апреля до четырех часов утра 11 апреля в детсаду было отключено энергоснабжение, из-за чего мясо испортилось. Обнаружив, что оно протухло, завскладом и повар вместо него включили в меню яйца — как альтернативу по калорийности.

"То есть, в детское меню внесли не испорченное мясо, а яйца", — подчеркнули в министерстве.

Мясо, попросту говоря, было списано. А когда его выносили из столовой, появились два человека и сняли происходящее на видео. Этот ролик и появился впоследствии в интернете.

Свидетельства родителей, которые знали, что для приготовления блюд использовались яйца, а не мясо, были отправлены распространителю видео, но тот не принял их во внимание, отметили в министерстве.

Однако трудовые договоры с заведующей и завскладом все равно были расторгнуты. Проверка выявила другие нарушения: продукты питания хранились неправильно, а кроме того, в учреждении "была выявлена нездоровая атмосфера".

Теги:
Узбекистан, мясо, еда, дети, детский сад



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