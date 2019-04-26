Заведующую детсадом в Ташобласти уволили после проверки видео с тухлым мясом

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Заведующая детским садом №15 Кибрайского района Ташкентской области, а также завскладом этого учреждения были уволены после появления в сети видео об использовании в ДОУ тухлого мяса.
Министерство дошкольного образования Узбекистана опубликовало официальное сообщение по итогам проверки инцидента.
Пятого апреля из фермерского хозяйства "Махмуд Сардор Файз" в детский сад привезли 52 килограмма говядины, сотрудники учреждения приняли продукт.
"То есть, в детское меню внесли не испорченное мясо, а яйца", — подчеркнули в министерстве.
Мясо, попросту говоря, было списано. А когда его выносили из столовой, появились два человека и сняли происходящее на видео. Этот ролик и появился впоследствии в интернете.
Свидетельства родителей, которые знали, что для приготовления блюд использовались яйца, а не мясо, были отправлены распространителю видео, но тот не принял их во внимание, отметили в министерстве.
Однако трудовые договоры с заведующей и завскладом все равно были расторгнуты. Проверка выявила другие нарушения: продукты питания хранились неправильно, а кроме того, в учреждении "была выявлена нездоровая атмосфера".