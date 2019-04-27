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Кран

Ташкентцы получили отсрочку: холодная вода подорожает позже

CC0 / pixabay
Общество
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20230

По данным Антимонопольного комитета, ГУП "Сувсоз" нарушило статью 7 закона Узбекистана "О естественных монополиях".

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.

Напомним, сообщение об изменении цен с 24 апреля было опубликовано лишь 25 апреля.

"С учетом того, что 25 апреля 2019 года на веб-сайте www.suvsoz.uz ГУП "Сувсоз" размещена информация об установлении новых цен на услуги питьевой воды и канализации в городе Ташкенте, новые тарифы должны вступить в силу по истечении 15 дней после данного объявления, то есть 10 мая 2019 года", — сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета.

В публикации отмечается, что статья 7 закона "О естественных монополиях" и постановление правительства (28 октября 2010 года №239) обязывают субъекты естественной монополии информировать граждан об изменении цен (тарифов) посредством СМИ не менее чем за 15 дней.

Подорожала вчера, платите сегодня: новый тариф на холодное водоснабжение
© move.ru
Подорожала вчера, платите сегодня: новый тариф на холодное водоснабжение
"Сувсоз" не опубликовал специальное сообщение или объявление, ссылаясь на информацию столичного хокимията, размещенную 9 апреля в 57-м номере газеты "Тошкент окшоми". Речь идет о распоряжении хокима от 2 апреля "Об установлении специальных тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации в городе Ташкенте".

Этот факт является нарушением статьи 7 закона Узбекистана "О естественных монополиях", подчеркнули в комитете.

Если "Сувсоз" не выполнит предписание, в отношении предприятия будут приняты предусмотренные законодательством меры.

Теги:
тарифы, ГУП "Сувсоз", Ташкент, холодная вода



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