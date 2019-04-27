Ташкентцы получили отсрочку: холодная вода подорожает позже

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.

Напомним, сообщение об изменении цен с 24 апреля было опубликовано лишь 25 апреля.

"С учетом того, что 25 апреля 2019 года на веб-сайте www.suvsoz.uz ГУП "Сувсоз" размещена информация об установлении новых цен на услуги питьевой воды и канализации в городе Ташкенте, новые тарифы должны вступить в силу по истечении 15 дней после данного объявления, то есть 10 мая 2019 года", — сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета.

В публикации отмечается, что статья 7 закона "О естественных монополиях" и постановление правительства (28 октября 2010 года №239) обязывают субъекты естественной монополии информировать граждан об изменении цен (тарифов) посредством СМИ не менее чем за 15 дней.

"Сувсоз" не опубликовал специальное сообщение или объявление, ссылаясь на информацию столичного хокимията, размещенную 9 апреля в 57-м номере газеты "Тошкент окшоми". Речь идет о распоряжении хокима от 2 апреля "Об установлении специальных тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации в городе Ташкенте".

Этот факт является нарушением статьи 7 закона Узбекистана "О естественных монополиях", подчеркнули в комитете.

Если "Сувсоз" не выполнит предписание, в отношении предприятия будут приняты предусмотренные законодательством меры.