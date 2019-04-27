Ташкентцы получили отсрочку: холодная вода подорожает позже

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.
Напомним, сообщение об изменении цен с 24 апреля было опубликовано лишь 25 апреля.
"С учетом того, что 25 апреля 2019 года на веб-сайте www.suvsoz.uz ГУП "Сувсоз" размещена информация об установлении новых цен на услуги питьевой воды и канализации в городе Ташкенте, новые тарифы должны вступить в силу по истечении 15 дней после данного объявления, то есть 10 мая 2019 года", — сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета.
В публикации отмечается, что статья 7 закона "О естественных монополиях" и постановление правительства (28 октября 2010 года №239) обязывают субъекты естественной монополии информировать граждан об изменении цен (тарифов) посредством СМИ не менее чем за 15 дней.
Этот факт является нарушением статьи 7 закона Узбекистана "О естественных монополиях", подчеркнули в комитете.
Если "Сувсоз" не выполнит предписание, в отношении предприятия будут приняты предусмотренные законодательством меры.