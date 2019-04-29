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Вог и нелюбовь к тверку: что танцуют в Ташкенте

Вог и нелюбовь к тверку: что танцуют в Ташкенте

© Instagram/zlotnikovdancecentre
Общество
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20110

Известный в городе хореограф Сергей Злотников рассказал Sputnik Узбекистан о том, какие направления в танцах сейчас популярны в столице, а также какие табу есть для узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Сегодня во всем мире отмечается Международный день танца.

Все танцующие люди сегодня рассказывают о своих достижениях, показывают, чего добились, и просто... продолжают танцевать.

Узбекистан не исключение, а тем более - Ташкент.

Известный в городе хореограф и основатель студии танцев Zlotnikov Dance Centre Сергей Злотников рассказал Sputnik Узбекистан о том, какие направления в танцах сейчас популярны в столице, а также какие табу есть для узбекистанцев.

Dancehall

Самый главный тренд, набирающий обороты в Ташкенте, - знаменитый дэнсхолл.

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Публикация от 🔅Аziza Kaxarova🔅/ 24.01.99/ ♒️ (@azi_kax)

Это уличный ямайский танец, который включает в себя множество социальных танцев и определенную подачу.

Самый популярный хореограф - Азиза.

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Публикация от 🔅Аziza Kaxarova🔅/ 24.01.99/ ♒️ (@azi_kax)

Vogue

На втором месте вог. У нас даже есть несколько парней, которые танцуют этот танец. Конечно, пока не на таком уровне, как наши девочки.

Вог - это стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке: быстрая техника руками, вращения, падения, эмоции. Обычно Vogue исполняется под музыку в стиле House.

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Публикация от Zlotnikov Dance Centre (@zlotnikovdancecentre)

Hip-Hop

Хип-хоп любят вообще все. От малышей до взрослых профессиональных танцоров. Вот видео нашего самого знаменитого танцора, он сейчас в Китае, принимает участие во всех баттлах и, что самое важное, все выиграл.

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Публикация от Zlotnikov Dance Centre (@zlotnikovdancecentre)

Breakdance

Брейк-данс - вид танца, который всегда актуален. Наверное, мечта любого парня - уметь крутиться на голове.

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Публикация от Zlotnikov Dance Centre (@zlotnikovdancecentre)

Дети и танцы

Сейчас к нам в студию приходит все больше детей: в 13-14 лет они уже взрывают танцполы, принимают участие в баттлах, и не только в Узбекистане, а по всему миру.

У нас есть даже отдельная страничка в Instagram с танцорами-детьми. Мои дети завоевывают гран-при на всех международных соревнованиях и очень популярны в Узбекистане.

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Публикация от 🔝Dancers🔝 (@monsterkidscrew)

Табу

Да, могу сразу сказать, что ограничения в танцах у нас, естественно, есть. Например, в Узбекистане есть тверк, но так как мы, узбеки, народ скромный, то его очень мало. Детям вот давать уроки тверка нельзя. 

Да что уж говорить, если даже в дэнсхолле много ограничений - какие-то движения мы можем преподавать детям, а некоторые - табу. 

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Публикация от 🔅Аziza Kaxarova🔅/ 24.01.99/ ♒️ (@azi_kax)

Все дело в том, что у нас существует целая система для правильного развития нашей молодежи и ее воспитания.

Для меня самого танцы - это жизнь, молодость, неиссякаемый источник энергии. Даже если вам уже много лет. Это энергия искусства, и она не сравнится ни с чем. 

Я желаю всегда чувствовать благоприятное влияние музыки и прекрасных движений на вашу жизнь! Пусть танец раскроет все ваши скрытые способности, вашу духовную силу и невероятную красоту! Желаю вам встретить День танца среди зажигательных и ярких ритмов и битов.

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Публикация от Zlotnikov Dance Centre (@zlotnikovdancecentre)

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистанцы, танцы, Танец



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