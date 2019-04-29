В Узбекистане отменили медсправку для абитуриентов

Также при поступлении в магистратуру отменили собеседование на основе вопросов по специальности и некоторые экзамены. Более подробно - в материале.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Узбекистане для абитуриентов отменили медицинскую справку по форме 086-У, которую им нужно было предоставлять при подаче в вуз, сообщает Telegram-канал.

Также в новом постановлении правительства сказано, что при поступлении в магистратуру отменили собеседование на основе вопросов по специальности, экзамены по предмету "Информатика и информационные технологии" и "Теория и практика построения демократического общества в Узбекистане".

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Также в магистратуру не нужно будет сдавать экзамен по иностранному языку, если имеется сертификат IELTS минимум с 5,5 баллами, либо TOEFL - с 72 баллами.

Для бакалавриата также изменились условия. Теперь, в список тех, кто принимается на обучение без экзамена на основе государственного гранта, включили выпускников школы иностранных языков имени Исахана Ибрата, получивших отличные оценки по иностранным языкам, филологии и языковому образованию, а также по одному военнослужащему от каждой воинской части на основе рекомендации командования части и первичной организации Союза молодежи Узбекистана.

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В дополнее к этому, изменился порядок приема на заочное обучение: теперь документы будут приниматься с 1 по 30 июля, а вступительные экзамены пройдут с 16 по 25 августа.